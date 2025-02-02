龍年封關...蛇年台股依然可以期待大噴？他曝「市值型必勝買法」：從沒輸過

龍年已到尾聲，金蛇年在即，台股也於22日起封關，市場將休市11天，直到2月3日才開盤。

每逢農曆過年，不少投資人都會對於是否要「抱股過年」或是發一包「新年紅包」給自己而苦惱。

不過若是翻開近5年內歷史數據，會發現有3次新春開盤都是紅通通，上漲機率超過5成；將過往觀測時間拉長，上漲機率更是直線飆升。

隨著黃仁勳斷言的「未來是AI的時代」，AI技術的創新也在2024年帶飛一眾科技股。

護國神山台積電（2330）在龍年上漲489元、漲幅75.7%，影響大盤指數逾4,000點，讓許多「含積量高」的ETF成為「含金量高」，樂壞存股族、投資人。

市場對於蛇年市場看好，期待AI科技再創高峰，PTT上，有網友發文表示「股市必勝法就是市值型ETF」，大呼自己從沒在股市吃過敗仗。

原PO在PTT轉發關於股市的財經新聞，並直言「股市這個遊戲，有必勝法！答案就是『市值型ETF』！套牢就買更多，必勝從沒輸過」。

貼文下引來不少網友同意附和「市值型買006208就好，不用買什麼阿里不達smart因子」、「all in 台積、財富升級」。

但也有網友持相反意見，「漲成這樣才在卡位」、「人多的地方不要去」、「這水位買市值型？是買還是賣要確捏」、「川普笑而不語」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。