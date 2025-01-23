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龍年後悔買什麼ETF？網列慘況：00940流淚、00929太哭、00713套著配

聯合新聞網／ 綜合報導
台股金龍年亮麗封關，有網友好奇問大家後悔買了哪些股票引起討論。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台股金龍年亮麗封關，有網友好奇問大家後悔買了哪些股票引起討論。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

台股昨天封關日，根據集保結算所最新統計，66檔台股ETF上周受益人數增加9.5萬人，總人數達到1031萬623人，再創歷史新高，龍年ETF市場新掛牌37檔、整體規模增加2.4兆元，來到6.49兆元。

有網友在Dcard好奇發問「今（龍）年大家有買了哪支股票/ETF後悔嗎？」原po說自己買了00713、00970B、鴻海零股，他覺得都沒有後悔，雖然這一波債券殖利率上漲，好像滿多人下車。

但他是將債券做資產配置用的，而且上周殖利率有下修，整體來說還是會繼續投入。另外鴻海零股也讓他買到了滿不錯的價格，心裡很開心。

展望蛇年，原po表示自己的投資組合應該還會是股債比6：4這樣去分配，「然後可能會再多撥一點資金進入AI相關標的」。

文章一出，有人說買一堆月配超後悔，也有人說後悔買了00929，本來想要穩定現金流，但覺得現金流不穩。「我也後悔買929，頭已洗一半只能繼續放著」，但有人回應「會後悔買929的人，很多人根本就不知道929為啥要買，為什麼而買」、「00929太哭了」。

其他後悔標的還包括「聯電」、「00940⋯流淚」、「00891買太高」、「00713，解約定存買在高點，套著配也... X！」、「絕對是00713，害我現在還在套牢」、「00915也一樣，還好那時想一想把更多資源放在00757跟006208」、「今年當了快樂的債蛙，有買00795B和00740B」、「網家、技嘉」、「中鋼10張攤平中，30元攤到18元」、「中美晶、00941」、「佳能買在69」。另外，也有網友表示買了00919和中信金不後悔。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

006208富邦台50 00713元大台灣高息低波 00740B富邦全球投等債 00795B中信美國公債20年 00891中信關鍵半導體 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00940元大臺灣價值高息 00941中信上游半導體

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