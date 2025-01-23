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0050調低費用率！現階段…經理費0.32降至0.10％、保管費0.35變為0.30％

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0050調低費用率！現階段…經理費0.32降至0.10％、保管費0.035變為0.030％

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

國內規模最大ETF元大台灣50（0050），宣布調整經理費及保管費，調整後費用率將於1月24日起生效；而反映潛在資金流入動能龐大，本次調整亦涵蓋各規模階段適用費用率，採隨規模增加費用率持續調整的架構，有利長期投資。

0050調整前費用率為經理費0.32%、保管費0.035%，未來將依規模調整（詳見表）。

實際調整釋例：

據證交所資料，至1月22日0050規模為4,469億，計算經理費之方式為1,000億先調整為0.15%，再針對規模逾1,000億元至5,000億元部分（即4,469-1,000=3,469億）調整至0.10 %。

未來規模成長至逾5,000億元至1兆元、逾1兆元部分，將再分別調整至0.08%、0.05%；保管費採相同架構，現階段4,469億調整為0.03%，未來規模若超過1兆元部分再調整至0.025%。

0050自2003年成立以來，價格由成立時的36.98元，至1月22日收盤上漲至201.30元，期間並累積54.6元現金股息，從資本利得到股利發放，高效率參與台股長線成長。據理柏資訊至2024年12月底，0050成立以來含息報酬率約957%，換算年化報酬率約為11.8%。

元大投信說明，市值型ETF主要投資權值股，相關成分股具備較大的資金胃納量，足以支持ETF規模持續擴大下的資金流入，彭博資料顯示，目前全球規模前三大ETF SPY、VOO、IVV皆追蹤市值加權的S&P 500指數，規模均在五千億美元以上。而0050為追蹤臺灣50指數最具指標性產品，本次調整後將持續引領台灣ETF發展，支持主管機關朝普惠金融、打造亞洲資產管理中心重要政策目標前進。

0050投資台灣上市市值最大50家公司，跟隨市場主流趨勢，成分股市值變化將直接反映於0050股價表現。至2024年年底，上市市值前十大企業合計市值佔整體上市台股53%，相對2014年年底的佔比37%，顯示成長動能高度集中於重點權值股，臺灣50指數將充分反映台股行情。

元大投信表示，ETF淨值是否能長期上漲，主要影響因子為成分股市值成長性而非高配息率，高股息ETF所追求的固定頻率配息現金流，並非各年齡層或不同風險承受度投資人的唯一選擇，建議距離退休時間長達30至40年的年輕小資族，或是為孩子建立長期投資規劃的父母，可優先考慮市值型ETF追求資本利得潛力。

但仍留意，0050完全集中投資台股，承受之單一市場股票系統性風險，並無法透過增加成分股進行分散，建議應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 市值型 經理費

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