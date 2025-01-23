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川普宣示火星插旗 00910受惠太空衛星股強漲

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

從美國新任總統川普就職演說找投資金句，川普宣示「在火星插上國旗」，激勵川普上任後太空概念股價立即狂飆，美國火箭衛星發射服務商火箭實驗室（RocketLab）、美國太空設備製造商紅線（Redwire）等分別強漲超過30%及50%。

根據摩根士丹利的報告指出，全球太空經濟規模預估在2030可望達到1.4兆美元，衛星產業占比達50%，此外衛星製造與發射服務的年複合成長率可達10%至15%。

第一金投信旗下第一金太空衛星ETF（00910）是太空概念ETF，可望持續受惠川普強勢回歸白宮，全力支持太空衛星發展，川普四年任期太空經濟展望備受期待。

法人分析，川普交易熱持續不墜，第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出，SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）2024年便宣布，計劃在兩年內向火星發射多艘星箭（Starship），以執行探索火星任務，馬斯克的殖民火星夢想，和川普「火星插上國旗」的宣言，兩願景不謀而合，馬斯克也在川普上任後即展開美國政府效率部正式運作，太空衛星產業後市發展正向強勢可期。

1月份以來，太空探索技術推動不斷，上周亞馬遜創始人貝佐斯創辦的私人太空公司藍色起源（Blue Origin），完成了New Glenn火箭的首次試飛，火箭成功進入軌道。

川普上任不僅是宣布美國的黃金時代，也是太空產業的黃金時期曾，萬勝強調，2025年全球太空任務計畫齊發，從月球、火星到小行星的探索技術大突破，同時也反映各國政府與企業在太空競賽中的角力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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