00878、00919、00922、0050正二…2025目標進度！ 鐵蛋：每月股息2萬達成將專注養市值型ETF
＊原文發文時間為1月15日
大家好，你的鐵蛋又來了；已經快一個月沒更新淨資產，今天來看一下鐵蛋用多少淨資產來展開新的一年。
更新短期目標進度條
00878：76.6張／87張 88%
00919：37.9張／50張 75%
0056：19張／20張 95%
00631L：1.8張／5張 37%
00922：21.7張／30張 72%
淨資產距離上次紀錄，有小小漲了一些，期待下次紀錄會漲更多（因為辛苦一年的年終以及業績獎金終於要入帳了）
本周一（1月13號）收到00919的股息，剛好遇到近期的跌勢，順勢補了一些持股，0056已經買到19張，距離目標的20張只剩下一小步，本週五（1月17號）是今年第一次除息，每股配1.07元，鐵蛋二月份會拿到20,330元。
然後呢，鐵蛋已經完成每月20,000被動收入的小目標了...接下來會更專注養大市值ETF囉！
鐵蛋碎碎念
鐵蛋剛帶完爸媽出門遠足回國，昨天起床看了一下帳單，馬上頭腦變得非常清醒，這個金額嚇到人家了啦！不過錢再賺就有，爸媽開心、有美好的回憶，一切都值得。
有能力回饋他們給我的愛，鐵蛋覺得很幸福，希望每年都能帶他們遠足一次！之後鐵蛋再來寫一篇分享本次孝親之旅的花費。
◎本文內容已獲 鐵蛋存錢日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言