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00878、00919、00922、0050正二…2025目標進度！ 鐵蛋：每月股息2萬達成將專注養市值型ETF

聯合新聞網／ 鐵蛋存錢日記
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

＊原文發文時間為1月15日

大家好，你的鐵蛋又來了；已經快一個月沒更新淨資產，今天來看一下鐵蛋用多少淨資產來展開新的一年。

更新短期目標進度條

00878：76.6張／87張 88%

00919：37.9張／50張 75%

0056：19張／20張 95%

00631L：1.8張／5張 37%

00922：21.7張／30張 72%

淨資產距離上次紀錄，有小小漲了一些，期待下次紀錄會漲更多（因為辛苦一年的年終以及業績獎金終於要入帳了）

本周一（1月13號）收到00919的股息，剛好遇到近期的跌勢，順勢補了一些持股，0056已經買到19張，距離目標的20張只剩下一小步，本週五（1月17號）是今年第一次除息，每股配1.07元，鐵蛋二月份會拿到20,330元。

然後呢，鐵蛋已經完成每月20,000被動收入的小目標了...接下來會更專注養大市值ETF囉！

鐵蛋碎碎念

鐵蛋剛帶完爸媽出門遠足回國，昨天起床看了一下帳單，馬上頭腦變得非常清醒，這個金額嚇到人家了啦！不過錢再賺就有，爸媽開心、有美好的回憶，一切都值得。

有能力回饋他們給我的愛，鐵蛋覺得很幸福，希望每年都能帶他們遠足一次！之後鐵蛋再來寫一篇分享本次孝親之旅的花費。

◎本文內容已獲 鐵蛋存錢日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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