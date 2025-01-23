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抱股過年意願濃 台股ETF受益人數1031萬人再創高

中央社／ 台北23日電
面對過年封關，以及美國總統川普上任後的不確定性，台股上週上演大怒神，高檔震盪劇烈，但並未嚇退ETF投資人。（聯合報系資料庫）
面對過年封關，以及美國總統川普上任後的不確定性，台股上週上演大怒神，高檔震盪劇烈，但並未嚇退ETF投資人。（聯合報系資料庫）

面對過年封關，以及美國總統川普上任後的不確定性，台股上週上演大怒神，高檔震盪劇烈，但並未嚇退ETF投資人，根據集保結算所截至1月17日的最新統計資料，66檔台股ETF上週受益人數增加9.5萬人，總人數達到1031萬623人，再創歷史新高。

其中上週受益人數同步創高的台股ETF有12檔，包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）、國泰台灣領袖50（00922）、富邦科技（0052）、復華富時高息低波（00731）、元大中型100（0051）。

進一步分析，其中有7檔是高股息ETF，且清一色為季配型；另外市值型ETF有4檔，科技型1檔。整體來看，高股息ETF仍然最受投資人青睞。

法人分析，隨著美國總統川普上任，加上農曆春節長假腳步逼近，投資人觀望氣氛濃厚，截至1月10日的前一週，台股ETF受益人數一度下滑2.9萬人，但相隔一週，17日的統計資料又回升9.5萬人，再創新高，顯示投資人抱股過年意願濃。

根據群益投信統計，年後資金歸隊，近10年台股春節後開盤首日上漲機率達8成，且開紅盤當天平均漲幅達1.03%，有投資人提前押寶紅包行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 高股息

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