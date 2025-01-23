股票總資產增加197萬…高股息降息、大盤震盪卻不受影響？ 存股哥：槓桿加現金流的循環系統

＊原文發文時間為1月22日

今天台股封關，我的總市值來到810萬，去年7月的時候也曾達到這個市值，但下半年震盪加上高股息偏弱，一度跌到730萬那附近，我不斷將股息再投入，加上股票質押增貸，在封關日又回到個人最高總市值。

對比去年封關日我的總值613萬，一整年增加了197萬，雖然去年靠持續借貸開了不少槓桿，但同時我的淨資產也飛速般的增加，如果沒有槓桿，靠我自己的本薪跟現有股息投入，我不可能一年讓淨資產增加近百萬。

「靠槓桿提升自己的淨資產」，這個觀念過去我也提過，除非你主動投入否則槓桿的部位是固定的，甚至信貸會隨著時間變得越來越少，而這些信貸過去對你而言是負債，但最後會全部會變成淨資產。

這也是為什麼去年下半年的震盪加上高股息降息，我的總市值跟持股部位還能不斷增加的原因，當然最好的情況還是不要有震盪，不然我的總值應該會比現在多更多，但遇到震盪或回檔都是很正常的，放寬心便是。

去年的我在投資上有著豐厚的報酬，靠投資也讓我降級減薪半退休，上班對我來說已不再是必要選項，工作不上班比較是我希望的生活節奏。

我相信好的狀態影響的是你人生的方方面面，期許自己在2025年可以變得更強，也祝各位老鐵投資順利、財源廣進。

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