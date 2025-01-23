00919選股2重點是穩定領息關鍵、季配高股息ETF成最大贏家！

台股上周上演大怒神，不過高檔震盪也吸引許多投資人逢低買進。根據台股ETF集保戶股權分散1月17日最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人數上周增加9.5萬人，總人數來到10310623人創下歷史新高。

包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）、國泰台灣領袖50（00922）、富邦科技（0052）、復華富時高息低波（00731）、元大中型100（0051）等共12檔受益人也同步創下新高，其中有7檔是高息型且清一色都是季配型上榜，市值型有4檔，科技型1檔；整體來看，季配型台股高息ETF還是相對受投資人青睞。

ETF理財達人指出，台股ETF如果有不錯的配息金額及殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此配息金額的表現趨勢是一個很重要的參考指標。

以00919群益台灣精選高息ETF為例，00919自成立以來呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策持續受投資人青睞，存股族或是想中長期持有的投資人，每每可趁回檔之際進場布局撿便宜來降低持股的成本。

00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」。配息頻率也採取每季配息(3、6、9、12月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求。

整體而言，市場上每檔台股高息ETF的成分股篩選機制都不同，各有各的選股邏輯與操作策略，各有千秋，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，農曆年後台股盤勢重點應該要思考以商人性格/交易主義為主/美國領先的川普，與政府效率委員會的強勢主導性格馬斯克，他們的喊話與一上任就陸續推出的政策，是否符合先前市場的預期，如關稅，是否會延續AI禁令，如何進行所喊話的美國2兆美元支出縮減，利空出盡或是利空放大，皆將牽動台股年後盤勢。

台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。