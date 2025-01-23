0050、006208好貴所以買「股價便宜」的00922？破解銅板價迷思、位階相同

隨著台股市場持續成長，國民市值型ETF元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）股價也分別突破200元以及100大關，對小資族來說買進價格漸漸略顯不親民。

而各家投信近幾年也陸續推出銅板價的市值型ETF提供給小資選擇，但是其中有一個「觀念陷阱」你必須知道！本篇筆者帶大家釐清。

台股市值型ETF有這些

先幫大家複習一下有哪些台股ETF的走勢跟加權指數一致，如果你的存股口袋名單中有以下這幾檔，筆者建議選擇其中一檔投入即可，除了篩選邏輯有些不同以外，也有不同的配息週期來滿足不同投資人的需求，也可看見去年績效的差異主要來自台積電（2330）的權重不同：

「銅板價」並非本質上的「便宜」

從上表我們也可以看到，除了0050及006208以外，其餘幾檔的股價皆低於45塊，FT臺灣Smart（00905）更是不到15元就能入手一張，是不是表示買便宜的00905會更好？

這邊就是所謂的「股價迷思」，還記得上一段筆者寫到「市值ETF走勢跟加權指數一致」嗎？也就是說即使這些市值型ETF的股價不同，但他們在大盤中的位階是一致的，也就是說大盤今天如果是在高點位置，那麼就算是00905，他的價格位階也就在差不多高的位置，那麼當今天大盤如果下跌10%，這些ETF也差不多會下跌10%，不會因為股價便宜就跌比較少、或是損失比較小等等的。我們用線圖對比一下就能清楚一些。

挑選上仍從選股邏輯著手

因為我們在挑選時仍然是以每一檔的成分股篩選邏輯來看其中差異，挑選一檔你覺得未來看好並符合投資需求的標的，而非以股價高低來做為標準，差異僅在於相同的資金能買進的股數多寡而已，但一張1,000元的股票與一百張10元的股票價值是相等的。

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