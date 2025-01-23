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00878時間到買進1張＋股息全投入再補2張…總持有28張！ 知美：2025每月將投8萬存股

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

＊原文發文時間為1月22日

2025年我把領到的股息通通再投入！

2024年，國泰永續高股息（00878），總共發給知美3萬7920元的現金股利。

2025年1月，知美決定將所有股息通通再投入...

今天是這個月的最後一天交易日，9點半需要跟大老闆報告進度，於是早上9點開盤就匆匆買入，反正原本定期定股就沒有在管價格無腦買進，除了原本每個月定期定股的1張以外，還另外再將股息投入買進2張，總共買進3張，目前總共持有25+3=28張的00878。

定期定股+股息再投入的習慣，不知不覺已經持續兩年，總投入成本59萬1484元，知美清楚知道，28張的00878對於網路上的各位大神而言，或許啥都不是，但是對於知美來說，卻是每個月默默投入2萬元，持續了整整兩年的結果。

健身房裡面，沒有人會嘲笑只舉得起一公斤啞鈴的新手...因為大家知道，自己也是從零開始才慢慢走到現在，花了好幾年的時間才養成健康的飲食習慣、強壯均衡的肌肉與爆發力，所以知美並不害怕從零開始跟大家分享，因為存股的路上，沒有人會想要嘲笑任何人，只要是三觀正常的人，看到任何剛開始存股的人，只會想到從前努力的自己，並且對你跨出第一步的勇氣感到驕傲。

2025年知美定期定額的計畫不會中斷，依舊會每個月投入8萬元。

目前的定期定額配置：

1.台股+美股市值型ETF：4.8萬元新台幣

2.台股高股息ETF：2.2萬元新台幣

3.長天期美債ETF：1.0萬元新台幣

2025的計畫裡面，市值型占比6成、高股息占比2.75成、債券型占比1.25成，大家的建議知美都有收到，也正在慢慢做出改變與調整，希望透過長期存股的好習慣，能夠替未來的自己帶來好的成果，謝謝大家這一年來的支持，明年知美會繼續努力！最後我想要很驕傲地說：我有28張的00878我驕傲。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息 定期定股

知美Jimmy

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