主動式ETF 18業者有意發行

經濟日報／ 記者楊筱筠廖珮君／台北報導

金管會今年將推出主動式ETF，昨（22）日透露已有18家投信公司有意願發行主動式ETF，上半年至少有七家投信遞出書面準備報告。另外，台日跨境ETF最快今年第3季完成雙掛牌。金管會主委彭金隆說，將會尋求其他地方雙掛牌可能性。

金管會2024年開放主動式ETF及台日跨境互掛牌等措施。主動式ETF透過經理人選股策略交易股票；台日跨境ETF被列為「擴大投資台灣計畫」中「資本市場國際合作」項下重要措施，可以相互在對方交易所掛牌，擴大台灣業者拓展海外市場商機，提供投資人更多元商品選擇。證期局局長張振山指出，目前已有五家業者報告，二家在5、6月報告。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 金管會

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