ETF六天王龍年發光發熱 第一金太空衛星漲98%稱冠

ETF市場持續發光發熱，金龍年昨（22）日封關，誕生六大天王，包含：飆漲王第一金太空衛星（00910）、成交值王復華台灣科技優息、成交量王元大台灣50反1、吸金王群益ESG投等債20+、人氣竄升王群益台灣精選高息、規模成長王國泰數位支付服務。

龍年ETF市場受惠AI旋風帶動主要股市亮眼、債市高殖利率及降息期待雙買盤進場、新募集ETF聲勢浩大，寫下多項佳績。

圖／經濟日報提供

以最新數據來看，龍年ETF市場新掛牌37檔、整體規模增加2.4兆元或61.3%，來到6.49兆元，為歷來農曆年封關日最佳表現、總受益人數增加505.04萬人或56.3%，來到1,401.85萬人，也是歷來農曆年封關日的最佳表現。

以個別ETF表現來看，龍年最會漲的是第一金太空衛星。受惠於川普的倡議，股價宛如搭上火箭，全年以98.04%漲幅坐上ETF飆漲王寶座，大幅領先平均值的14.5%。

ETF規模成長王，是同樣受惠於川普倡議的國泰數位支付服務，規模大幅成長1,672.1%，市場預期川普未來可能放寬加密貨幣監管政策，進一步推動數位資產及相關類股價格驚驚漲。

人氣成長王是群益台灣精選高息，成立以來一共配息七季，平均每季每受益權單位配發0.63元、平均每季度配息殖利率為2.67%，高配息率吸引資金進場，龍年受益人大增54.53萬人。

復華台灣科技優息掀起首檔月月配風潮，雖然去年下半年配息面臨挑戰，但次級市場交投熱絡，龍年成交5,715億元，登上成交值王。

元大台灣50反1龍年成交3,704萬張，為ETF成交量王。由於台股一度創下24,416點歷史新高，居高思危及川普帶來的不確定性，增加市場避險需求，另外其是首例執行反分割也促進交易量活絡。

債券殖利率維持在偏高位置，加上聯準會（Fed）開啟降息循環，吸引資金進入債市，龍年淨申購最多的群益ESG投等債20+，以高達2,074.1億元成為ETF吸金王，也是唯一一檔流入超過2,000億元的標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。