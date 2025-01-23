台股市值型ETF 有戲

台股市值型ETF有望在金蛇年大放異彩。展望台股後市，投信法人持續樂觀展望台股，看好AI仍是投資主軸，現階段AI仍處於基礎建設的早期階段，後續長期成長潛力巨大，AI相關高成長動能族群有望支撐台股後市表現，建議投資人透過市值型的ETF提前卡位，掌握台股上攻動能。

國泰投信投資長鄭立誠表示，觀察市場景氣訊號，AI需求暢旺，承接2024年底的外銷旺季，台灣景氣維持成長態勢，截至2024年11月景氣對策信號，連續三個月呈現黃紅燈；而觀察景氣指標製造業PMI與非製造業NMI，可以發現皆位於景氣榮枯線50以上，非製造業NMI更是連續第26個月維持擴張。

由於AI及科技新品商機持續熱絡，2024年出口較前一年同期增加426.5億美元，增幅達9.9%，其中又以資通與視聽產品增加491.5億美元，增幅達59%增加最多，代表AI訂單拉貨明顯，也同步帶動主計總處預估2025年經濟成長率將達3.3%，高於近十年平均3.2%，看好產業向上趨勢。

富邦旗艦50擬任經理人林威宇表示，台灣身為享譽全球的科技島，在全球科技供應鏈的地位無可取代。儘管AI相關個股在過去兩年已有相當大的漲幅，但從基本面來說，企業獲利也同步翻倍成長的情況下，很難說漲多的股票就是有泡沫。2025年將進入AI應用的階段，在算力布建達到一定規模後，市場對於接下來的各種AI應用充滿興趣。其中最重要的就是機器人的推出。作為從雲端到實體的連結，機器人將承擔更多AI功能的實現。

台股市值持續攀升，受惠美中貿易角力、台商資金回流、ETF熱潮以及AI大趨勢，2024年正式晉升全球第十大市值股市，保德信市值動能50擬任經理人張芷菱指出，預期隨著2025年台灣經濟成長展望逐季攀升，台股市值成長值得期待，持續看好台股市值動能前景。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。