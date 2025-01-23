ETF掀募集大潮

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

隨著人工智慧（AI）不斷發展，也推升台股動能源源不絕，法人看好，在台股ETF中，市值及科技類的有望接棒高股息ETF成為資金新寵。蛇年ETF市場大戰由台股ETF鳴槍，農曆年後台股ETF迎接新一波募集潮。

根據CMoney統計至1月21日，在台股ETF中，高股息ETF檔數占比為34.8%，但65.4%規模資金都集中在高股息產品上、受益人數更是高達71.8%，嚴重傾斜。

隨台股漲多後位階提高，伴隨的是殖利率下滑，高股息ETF也面臨到降息潮、再加上2024年指標的市值型及科技型報酬率大幅優於大盤，帶動資金同步重視市值及科技型ETF的配置需求。

台股ETF近況 圖／經濟日報提供
台股ETF近況 圖／經濟日報提供

據投信投顧公會及金管會公開資料顯示，富邦旗艦50（009802）、保德信市值動能50（009803）、聯邦台灣精彩50 ETF都已經獲得募集核准。此外華南永昌台灣優選50 ETF也送出募集申請。

保德信市值動能50擬於2月18日開始募集，成為台灣第三家跨入ETF市場的外商投信；富邦旗艦50則在2月24日開募，這也是富邦投信暌違一年多再度有新產品募集。兩檔台股ETF新兵在選股邏輯上都有市值結合動能的共同特色，追求長期資本利得效益，聚焦成長契機的龍頭股，推出發行價僅10元的市值型ETF。

不讓新產品專美於前，既有台股ETF也不斷與時俱進，其中，科技型台股ETF中規模最大的國泰台灣5G+追蹤指數將更名。臺灣指數公司公告指出，因應通訊產業鏈發展及其應用領域在臺灣資本市場的成長及突破，原指數名稱所稱「5G+」已不足表達通訊科技的發展現況與趨勢，將調整為「特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數」，2月3日生效。

FT臺灣Smart為增加ETF運用彈性，將加入防稀釋的收益平準金機制，3月14日起施行。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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