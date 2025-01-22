資金押寶日圓反彈 這檔ETF蛇年開紅盤！這日起暫停初級市場申購

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經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
日本央行將於1月23日～24日召開貨幣政策會議，市場預期將會上調目標利率，由先前的0.25%上調至0.5%，買盤先行進場押寶期元大S&P日圓正2（00706L），22日淨申購金額為1.9億元，規模來到55.73億元。示意圖。本報資料照片
日本央行將於1月23日～24日召開貨幣政策會議，市場預期將會上調目標利率，由先前的0.25%上調至0.5%，買盤先行進場押寶期元大S&P日圓正2（00706L），22日淨申購金額為1.9億元，規模來到55.73億元。示意圖。本報資料照片

日本央行將於1月23日～24日召開貨幣政策會議，市場預期將會上調目標利率，由先前的0.25%上調至0.5%，買盤先行進場押寶期元大S&P日圓正2（00706L），22日淨申購金額為1.9億元，規模來到55.73億元，總發行單位數來到967,584,000個，因已逼近可募集額度上限，2月3日起暫停受理初級市場申購。

日圓表現疲軟，期元大S&P日圓正2近一年跌幅達到兩成，並且在1月10日收5.58元，寫下自2017年9月掛牌以來的最低價，自低點至今反彈3.22%，22日收在5.76元。

根據元大投信今日公告，期元大S&P日圓正2因已發行在外受益權單位總數，已達可募集額度上限，2月3日起暫停受理初級市場申購，惟嗣後如因受理買回，使可募集額度上限內的剩餘額度達最低申購基數時，亦將於次一營業日開放初級市場之申購。投資人因故無法進行初級市場申購者，仍可透過證券交易市場（次級市場）交易，委託證券經紀商於次級市場買進受益憑證。

元大投信提醒，期元大S&P日圓正2為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件投資人始得交易。且ETF每單位淨資產價值可能因跨時區交易而無法揭露最新淨值，標的指數成分契約價格、ETF淨資產價值及次級市場市場價格可能受期貨契約標的現貨價格影響，而可能產生折、溢價風險，且專業投資人通常較一般投資人容易取得期貨契約及期貨契約標的現貨資訊及評價，投資人於次級市場買賣前，應審慎評估價格合理性，並詳閱基金公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元大投信 日圓

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