買00757跟台積電（2330）抱股過年如買彩券當紅包！真星華：跌就加碼抱到賺為止
入手5股台積電（2330）+100股00757
就像過年買彩券當紅包一樣
參考專家說：台積電目標價約1300元以上；川普上任，華爾街上調標普500指數目標...
以我的韭菜水準認知判斷，就是看漲的意思嘛？
不囉嗦，買零股，等上漲賺錢，自己發紅包給自己。
萬一跌呢？當然是加碼、抱到賺啊，這還要問？
◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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