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買00757跟台積電（2330）抱股過年如買彩券當紅包！真星華：跌就加碼抱到賺為止

聯合新聞網／ 真星華的存股小天地
權王台積電16日領漲，大漲40元，帶動台股指數收復23000點，台股盤中一度上漲逾600點，終場上漲510.53點，收在23025.10點。中央社記者張新偉攝 114年1月16日 中央通訊社
權王台積電16日領漲，大漲40元，帶動台股指數收復23000點，台股盤中一度上漲逾600點，終場上漲510.53點，收在23025.10點。中央社記者張新偉攝 114年1月16日 中央通訊社

入手5股台積電（2330）+100股00757

就像過年買彩券當紅包一樣

參考專家說：台積電目標價約1300元以上；川普上任，華爾街上調標普500指數目標...

以我的韭菜水準認知判斷，就是看漲的意思嘛？

不囉嗦，買零股，等上漲賺錢，自己發紅包給自己。

萬一跌呢？當然是加碼、抱到賺啊，這還要問？

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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00757統一FANG+ 2330台積電

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