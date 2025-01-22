抱00878過年…「穩到不行」股息不會忽高忽低！2月首季配息將落在0.5元上下？

台股今日迎接封關，盤中上漲超過250點，存股族準備抱股過好年，ETF專家指出，春節後準備迎接ETF重頭戲，2月配息最大檔莫過於國泰永續高股息（00878），全台有超過157萬人，心心念念即將收到的00878大紅包，封關日仍有超過2萬張以上的交易量，羨煞其他檔ETF。

ETF專家表示，高股息ETF因息率高，退休族可作為日常現金流，家庭主婦可當買菜金或付小孩學費等，小資族可替自己加碼旅遊福利金，始終是台股ETF中的人氣標的，其中00878掛牌超過四年，以穩定配息著稱，2024年1到4季分別配出0.4、0.51、0.55、0.55元，全年平均是0.5元，推估2025年首季配息應會落在0.5元上下，符合00878向來堅持的穩健風格。

00878在2024年面臨高股息ETF新兵大軍壓境，在配息表現能如此亮眼，專家歸納最大助攻因素，莫過於00878成立久，帳上資本雄厚，相比剛成立的新兵遇到台股滑落，就沒有資本利得可配，00878有絕大優勢；其次是00878產業分散，持有的都是大市值公司，以台股兩大產業金融跟電子為主，重視企業的永續表現，已經幫投資人妥妥的選好兼具永續力跟競爭力的龍頭企業，才會持續吸引越來越多的股民們，都願意站穩00878隊伍。

儘管有人批評00878配息不是最高、報酬不是最好，但專家卻建議，配息高要看是不是打腫臉充胖子，單次高也不代表次次高，如果息率上上下下，反而會徒增日常理財困擾，或要追求報酬最高的話，代表風險跟波動可能也高，會選00878，就是因為安心、穩定、產業分散，畢竟投資走的是長路。

投資人不妨利用春節長假檢視投資清單，汰弱留強，為自己在金蛇年再存一桶金。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。