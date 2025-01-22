00971順利收復發行價沒一路南下到墾丁！ 專家：成分股如同有7座「護國神山」

已經有好長一段時間，新發行的ETF總是逃不過「發行→破發→破底」的命運。

所以現在，恐怕就連菜市場大媽都知道，新掛牌的ETF凶多吉少。

而今天，總算有第1檔ETF站出來打破這個魔咒啦

兩週前掛牌的00971，果不其然一上來就先華麗破底，本來以為這台車要一路南下到墾丁，想不到才剛上交流道就折返，如今順利站回發行價。

其實我對這個結果一點也不意外，因為這檔ETF買的是美股最強7巨頭（蘋果、特斯拉、微軟、Meta、Alphabet、亞馬遜、輝達）。如果用形象比喻，台股就一座護國神山台積電；到了美股，這7檔股票形同於7座護國神山。

尤其川普昨天發表就職演說後，市場樂觀收高，「讓美國（股）再次偉大」不是說說而已。各大法人機構出具的報告幾乎都是看多，這個氛圍下，還真的找不到上半年美股修正的理由。

2024年標普500有超過60%的漲幅都來自美股7巨頭所貢獻，這還不包含下半年的大黑馬博通。

00971目前有50%比重集中在美股7巨頭+博通，這8檔股票毫無疑問是當今全球資金聚焦的標的，沒有人知道天花板在哪裡，估值就是一路創新高。

更重要的是，年節期間不休市，台股在過年，美股依然在拚經濟。看膩了賀歲節目，可以轉台看美股，說不定過了個年，包出去的紅包直接從市場回收。

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