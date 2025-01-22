00905不怕只漲台積電（2330）排除它後是市值ETF績效王！抱股過年盤後上漲機率高達80％

農曆年關將近，許多投資人心裡都冒出同樣的疑問：「該不該抱股過年？還是空手度過這個長假比較安心？」或著說，小資族投資人該買什麼ETF才可以分散風險又讓自己參與紅包行情？

2024年，台股市場經歷了多次千點級的大幅震盪但對於擁有高績效且價格親民的ETF而言，卻是另一番景象。根據統計，台股市價低於20元的ETF中，00905以40.6%的年報酬率奪得冠軍，成為投資人參與紅包行情的理想標的。

近十年新春開盤後漲率80%！

從上表其實可以發現，近十年台股新春前後的表現展現出明顯的季節性趨勢，封關前五日與新春後一週的漲幅機率分別達到70%與90%，平均漲幅分別為0.20%與1.80%，顯示投資者在農曆年前後對市場抱持正向期待。特別是在新春開盤後的一週，受節慶期間外部市場正面消息與資金回流推動，市場表現更為積極。

紅包行情的關鍵：穩健貼指數、超額贏大盤

那對投資人最重要的是，如果要參與紅包行情，投資台股市值型ETF或是含積量高的ETF都會是好的選擇，00905採用市值基礎搭配價值、品質與動能三大因子選股策略，不僅貼近加權指數的波動，更能創造優於大盤的超額報酬。據統計，即使扣除台積電成分股，00905的績效依然高居第一，顯示Smart Beta策略的優越選股能力。

成分股涵蓋多元產業，包括台積電（30.05%）、鴻海（5.36%）及聯發科（4.28%）等台股科技龍頭，橫跨AI伺服器、自駕車及電動車等高成長領域。投資人透過00905，不僅能參與大盤成長，還能擁抱新興產業機會。

00905低門檻、高效率：小資族最愛

00905以不到15,000元的單張價格，提供小資族低負擔進場機會。搭配定期定額的投資策略，省時又省力，幫助投資人靈活配置資產。加上穩定的配息紀錄，00905又被網友譽為「市值型的高股息ETF」，年化配息率穩定在6%以上。

對於想參與台股紅包行情卻又擔心波動的投資人來說是穩健與成長兼備的投資選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。