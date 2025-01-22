川普勝選以來6檔台股ETF價量齊揚 00919上漲3.34％最亮眼

美國總統川普上任，觀察自川普去年11月當選以來，全球股市震盪，台股也無法獨善其身，川普當選以來大盤小漲0.36%，擁有千萬股民的台股ETF表現也是漲跌互現，不過仍有價量齊揚的6檔台股ETF漲幅勝大盤，統計同期間日均量超過1萬張，股價上漲的台股ETF共有6檔，其中群益台灣精選高息（00919）上漲3.34%表現最亮眼。

市場法人表示，擁有百萬投資人的00919息利雙收的好表現讓投資人趨之若鶩，總受益人數已超過106萬人不但在去年突破百萬大關，也是晉升為第三檔百萬國民ETF，整體而言，00919的受益人數大幅成長，表示越來越多人認同00919可以滿足打造被動現金流的需求。

據了解，00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。配息頻率也採取每季配息（3、6、9、12月）。

此外，有別於其他台股ETF，00919成立以來配息穩定步步高，連續7季年化配息率都逾10%。00919以00919預估配息0.72元估算，如果想讓每張的息值固定在10%以上，其實就可以趁價位還在28.8元以下多買來降低成本。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台灣景氣仍在擴張軌道，目前市場預估台灣企業獲利2025年增約16%雙位數增長為經濟底氣，考量台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢。

謝明志認為，現階段金融環境容易受眾多因素影響表現，在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的。 川普當選以來價量齊揚的台股ETF。（資料來源：CMONEY、2025/1/21）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。