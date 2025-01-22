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AI助攻+2025碳費元年 台股低碳市值ETF卡位商機

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

台股2024年受惠AI熱潮表現亮眼，加權指數全年漲幅近28%，於全球主要股市中名列前茅。展望2025年，投信法人表示，今年台股投資大趨勢依舊是圍繞AI概念股，隨著AI應用持續擴散，有助帶動企業獲利成長，對於台股中長期表現正向看待

此外，2025年也是台灣碳費上路元年，且預計將逐年下修企業免徵碳費額，因此重視低碳管理的企業更可望獲得資金青睞，建議投資人不妨透過結合低碳選股的台股低碳市值ETF來參與，既掌握台股成長行情，也同步卡位低碳轉型帶來的碳金商機。

法人專家表示，在ETF投資風氣盛行下，近年來台股ETF產品種類也更多元，其中ESG相關產品更如雨後春筍般出現，數檔台股ETF在產品設計上融入低碳、ESG概念，協助投資人能以此掌握ESG淨零碳排趨勢與商機。

根據投信投顧公會所推出的ESG永續發展轉型專區，有11檔台股ETF選股訴求低碳市值、ESG高息、公司治理等等，以群益台ESG低碳50（00923）為例，這是台灣首檔聚焦台股低碳的市值型ETF，透過選股機制，篩出ESG評分高且碳密度低、獲利能力佳的永續好企業，再進一步精選台灣市值前50大低碳龍頭公司。

群益台ESG低碳50ETF經理人邱郁茹表示，隨著全球終端商品需求改善，客戶回補庫存意願增加，加上AI科技應用商機擴散，有助台灣出口成長動能，內需也受益於景氣回溫、有助民間消費維持穩定，故基本面而言仍有助於台股多頭趨勢延續。在投資布局方面，AI持續為電子產業重點，科技新品推出帶動AI新應用、AI伺服器需求強勁，同時AI發展也帶動CSP大廠自研晶片的需求，台廠相關供應鏈受惠程度大，表現可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI ESG 台股

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