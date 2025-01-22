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債券ETF「跌深反彈」債蛙將逆轉勝？ 網疑惑：周漲1.08％需要特別發新聞嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖／中央社
台股示意圖／中央社

美國公債殖利率回落，促使債券ETF價格出現反彈。根據CMoney的統計，截至21日，平均101檔債券ETF在近一周的漲幅達1.08%，今年來的跌幅縮小至0.3%。這一變化使得211.05萬名債券ETF的受益人感到鬆了一口氣。此前，美債殖利率上升導致多檔債券ETF價格破底，但隨著PPI和CPI增幅普遍低於預期，特別是超級核心服務CPI年增率降至4.05%，市場對未來通膨持續下滑的信心增強。

聯準會理事華勒對通膨持續降溫持樂觀態度，預測2025年可能降息3至4次，鴿派言論進一步推動美債殖利率下滑。在近期的反彈中，元大美債20正2（00680L）和國泰20年美債正2（00688L）分別上漲5.4%和5.3%，不配息的元大零息超長美債（00969B）漲幅也達3.3%。此外，國泰20年美債+櫃U（(00687C）因美金計價推升，周漲幅為2.8%。隨著債券ETF市場的發展，台新特選IG債10+（00980B）將於22日掛牌，規模達21.99億元，淨值為9.99元，顯示出市場的活躍與投資者的熱情。

網友在PTT發表對其新聞看法，「最近債券ETF被板上酸翻天，但是真的開始小反彈了！美債正2的漲勢凶猛，不知道有沒有機會重返農藥（榮耀）」。

有人認為︰「大空頭都跑了 也很難再空」、「怕只是空單回補當反彈，債去年下半年被白癡機構空爆」、「這種新聞一出來，糕（高）點也快到了」、「不會彈 你死心吧」。

其他人留言「恭喜債蛙逆轉勝」、「債券反彈1.08%，006208今年至今報酬3.46%」、「封關大家都跑去買006208了」、「要逆轉了嗎？」、「沒5% 6% 7% 8% 9% 10%這些點位的話 我可不買的喔」、「周漲1.08%有需要特別發新聞？」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00680L元大美債20正2 00688L國泰美債正2 00969B元大零息超長美債 債券ETF 殖利率 通膨 降息

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