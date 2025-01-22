抱股過年壓誰能開工領紅包？ 網給出專業建議：00929全出換00935或00971

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聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

年前許多投資人因年終獎金入帳，開始思考如何運用這筆閒錢進場。在過年期間抱股策略，網路上出現了各種不同的看法；儘管過年期間市場不開盤，讓人感到不安，但有人認為，選長期持有，短期風險是該承受的。據過去四年數據顯示，抱股過年後的開盤回報率達到2.9%，而半年後的表現除了2022年外，其他年份均表現不俗。

一名網友在論壇PTT發文表示，投資台股ETF幾乎無法避免台積電及其合作夥伴的影響，就分散風險前提來看，將單一持股比例限制在30%來說。且對科技股的未來表現持樂觀態度，計劃在00881和00935這兩檔ETF之間各分配一半的資金。

此外，雖適度投資美股，但更偏好全產業的選擇，而對於集中度高的基金則較為謹慎。原PO希望能獲得更多前輩的建議，做出更明智決策。

網友建議︰「00881、00935還可以 差在有沒有公公 美股不要00757」、「00935去年開始進還算滿意，如果你認同R&D選股可進」、「美股VTI、00662、00971= 5:2:3」、「昨天才勸我朋友把00929這種偽科技股全出換00935，輝達爸爸都喊出產能了，科技台廠受惠很大」。

還有人留言「年終是有幾百萬嗎？要這麼多標的？」、「0050+56+878」、「笑死一堆都可以放10年了 還會怕放10天 韭菜短線仔就是這麼可憐」、「當然6770啊！相信黃董！」、「真心不騙2330有低就撿」、「年底買力積電，年初讓你賺到翻」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00881國泰台灣5G+ 00935野村臺灣新科技50 00971野村美國創新研發龍頭ETF 6770力積電 分散風險 台積電 科技股

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