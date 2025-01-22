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抱股過年難輸、新春開紅盤機率80%！專家推「高含積ETF」：00500、06208以外還有0052、0053

聯合新聞網／ 股股知識庫
台股示意圖／中央社
台股示意圖／中央社

每逢過年，投資人總會糾結：「到底該抱股過年，還是放空回家吃年菜？」尤其今天適逢川普上台不確定因素更高，到底該怎麼做才好？別擔心，數據告訴我們，新春開盤後的漲率可是高達80%！

如果投資人還在思考到底該怎麼做，可以關注以下幾點，且不妨跟著這幾檔ETF一起迎春納福，說不定開工紅包還沒拿到，新春回來帳戶就先多了一筆市場發給大家的「開工利是」！

近十年新春開盤後漲率80%！

從上表其實可以發現，近十年台股新春前後的表現展現出明顯的季節性趨勢，封關前五日與新春後一週的漲幅機率分別達到70%與90%，平均漲幅分別為0.20%與1.80%，顯示投資者在農曆年前後對市場抱持正向期待。

特別是在新春開盤後的一週，受節慶期間外部市場正面消息與資金回流推動，市場表現更為積極，就算是新春開盤後的第一天，漲率也可以達到80%，平均漲幅為1.03%左右。

不過投資人也要注意，過年期間不開盤，國際市場的擾動對股市的影響很大。

例如過去曾發生的疫情、中美貿易戰等外部因素都會帶來特例，因此投資者需靈活應對，妥善掌握節慶期間的布局與操作策略。

台股關鍵在美國超級財報周表現

不過今年在川普重返執政的狀態下，1月21日就將迎來川普的就職典禮，後續對於政策的不確定性下降，重點將回歸到美國超級財報週的表現，尤其美國科技股財報又在台股封關後密集公佈，市場法人預估標普500整體企業獲利YoY+7.5%。

大致上我們可以透過上圖了解美國股市基本面仍維持逐季震盪走高，美國經濟成長優於其他地區。

而本週美國各大金融巨頭財報已經率先公布，總結來看，美國四大投行(摩根大通、高盛、花旗、富國銀行)全數優於預期，顯然他們對2025年的看法仍維持樂觀向好。

這部分能給我們的啟示就是，企業端的活動並沒有因為地緣政治或利率環境而被「全面嚴重壓抑」。

各銀行沒有釋放「大規模衰退」的訊號，也沒有釋放「通貨膨脹將要嚴重復燃」的訊號，但不約而同的各大投行都在為各種可能性做好準備。

比如增強資本、擴大非利息收入、控制壞帳水準等，企業們對經濟的變化是很敏感的，景氣好壞從他們的眼中會更好的看出來變化，現在看來景氣不會過熱也不會過冷，沒有市場所想的這麼糟糕悲觀。

最後把這些綜合起來，似乎就更能期待美國接下來超級財報周科技巨頭的表現，只要展望夠好，相信能引領台股走出較好的走勢。

新春紅包首選市值型或台積電概念ETF

那對投資人最重要的是，如果我要參與紅包行情，該從哪些ETF下手才好？

這裡其實很簡單，若美股最終由科技股領軍向上衝刺，則台積電作為現在AI產業鏈最重要的一環必然不會缺席。

順著這樣的脈絡來想，投資台股市值型ETF或是含積量高的ETF都會是好的選擇。

從上表來看，可以發現持有台積電最多的幾檔ETF，大部分都是市值型ETF。

其中比較特別的應當是富邦科技(0052)與元大電子(0053)，兩檔ETF是以一籃子電子股為選股邏輯，相較於金融、傳產等長期股價表現相對穩定等產業，著重於基本面表現良好，營收動能題材多元的國內科技類股。

其中0052近五年漲幅將近204%，0053也有165%，投資人若想參與紅包行情，可以用上述兩檔ETF搭配傳統大盤ETF，除了掌握台積電行情，也能搭上電子股的優秀長期報酬。

尤其兩檔ETF在台積電之外的剩下比重較平均分配於其他電子科技、半導體公司，還能吃到台積電之外的科技股紅利，可以多多關注。

原文出處：該抱股過年？加權指數統計十年新春開盤後漲率達80% 這幾檔ETF尤其受惠

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0052富邦科技 0053元大電子 2330台積電 市值型

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