00924美股ETF能做短線嗎…0050當沖都可以了！ 專家：標的主流商品其實也就安全牌

農曆年前，不少人擔心連假期間國際股市暴雷，擔心川普演說放大炮、擔心FED突然飆高鷹、或是擔心日央冷不防捕一刀（升息）。

其實有這種反應都是很正常的，畢竟漲多的股市，投資人多少害怕到手的價差又吐回。

不過依照歷史數據，過去10年封關期間，國際股市表現通常都不錯，10年裡面有8年是漲的，平均漲幅0.8%。

聰明的你，看到這裡肯定能聯想到一個怦然心動的話題，這段期間交易美股，小賺點紅包錢行不行？

剛好我昨天的直播就有版友問到一題：美股ETF00924能不能做短線？

00924也算是台股當前少數完整持有7巨頭+博通的純美股ETF，加上它追蹤的指數是標普公司編制的「標普500成長指數」，如果用一個不精確的比喻，我覺得它其實也能算是美股版的「0050+」

你說0050要做短線行不行？

當然可以！甚至你要當沖也可以！像這類鎖定美股市場，標的也都是主流的商品，其實也就是安全牌。

投高股息ETF要是遇到不跟漲，比如大盤漲ETF反而下跌的情況，你還有得靠北；但這類商品基本就是反映全球股票市場的龍頭指標了，不會有跟漲不跟漲的問題。

唯一的問題是，儘管過去10年有8次美股在封關期間會上漲，上漲機率高達8成，然而這並不能排除當你買進後，今年剛好是那不會漲的2成的可能性。

不過如果你終究要買美股，與其挑個良辰吉時、不如即刻買進，買個一張也是買。

漲了賺到紅包恭喜你，短套了也不用灰心，因為後面成本更便宜。如果就這麼剛好，在你買進後美股發生深A反轉且急遽往下的罕見行情，那麻煩你，下次要買什麼記得私訊告訴我。

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