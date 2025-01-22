抱股過年 優選市值型ETF

春節台股封關日就在今（22）日，連休11日為台股史上第二長，而川普也已於台灣時間昨日凌晨1時重返白宮，其推動資本市場為主的政策有望帶動股市走高。而在金蛇年，人工智慧（AI）仍然是主旋律。

法人認為，美股與台股連動性高，建議「擇優」抱股過年，2025年AI仍然是資金關注主軸，可選股不選市，挑選競爭力高的績優股，透過ETF追蹤指數的機制汰弱留強，掌握台股上攻動能。

針對是否能抱股過年，國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇表示，台股2024年漲幅達28%，名列世界第三，看好台股今年向上趨勢，投資部位可增加市值成長型ETF，作為年終獎金或紅包的理財標的之一；另川普於美東時間20日中午12時（台灣時間21日凌晨1時）重返白宮，其重視資本市場的政策態勢已定，稅改及放鬆監管政策有利股市表現，美股走揚有機會點燃台股，再推升年後走勢。

國泰投信建議，投資人希望跟上台股AI類股行情，但又擔心單一個股回檔壓力，不妨透過「定期定額」投資市值型ETF，一方面透過長期投資攤平投資成本，另一方面，市值型ETF投資一籃子個股，精選各產業龍頭、具市場優勢、體質佳標的，且會隨時間更新成分股、汰弱換強，有效避免單壓個股風險。

富邦投信指出，隨著美國政治不確定性結束，預期股市將回歸基本面，其中，NVIDIA GB200產品因是全新架構，推出初期軟硬整合問題需時間解決，目前預計下半年以後放量可能性較高，資金有流向展望較佳的ASIC領域，伺服器相關供應鏈仍是投資重心，未來實質受惠AI、ASIC供應鏈為資金集中焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。