債券ETF 跌深反彈

美國公債殖利率出現回落，帶動盤面上債券ETF價格跟著上演跌深反彈行情，根據CMoney統計至21日，平均101檔債券ETF近一周漲幅為1.08%，今年來跌幅收斂至0.3%，也讓債券ETF的211.05萬受益人跟著鬆了一口氣。

先前美債殖利率衝高，不少檔債券ETF價格紛紛破底。然受惠於PPI與CPI的增幅普遍低於預期，特別是超級核心服務CPI年增率從4.25%降至4.05%，創2023年12月以來新低，讓市場相信通膨後續有望持續下滑。

同時，聯準會理事華勒也樂觀認為通膨降持續降溫，2025年有望降息3-4次，鴿派言論帶動美債殖利率滑落。

近周槓桿型反彈一馬當先，元大美債20正2漲5.4%、國泰20年美債正2漲5.3%，不配息的元大零息超長美債漲幅也有3.3%、國泰20年美債+櫃U是國泰20年美債的美元級別ETF，因美元計價推升周漲2.8%，顯示投資人最愛的長天期美國公債跌深反彈最為明顯。

其餘周漲幅前十強還有凱基金融債20+漲2.01%、國泰A級科技債1.9%、中信低碳新興債1.84%、群益投資級科技債1.82%、復華能源債1.82%、台新美A公司債20+漲1.7%。

此外，債券ETF將再增添一檔新兵，追蹤富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數的台新特選IG債10+將於22日掛牌上櫃，規模為21.99億元，淨值為9.99元。

截至2024年10月底，追蹤指數到期殖利率為6.03%、指數平均票面利率為5.89%、指數存續期間12.2年。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。