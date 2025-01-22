快訊

鈴木一朗再創記錄！亞洲首位入主美國棒球名人堂 差1票全票入選

小年夜濕轉乾冷挑戰首波寒流 吳德榮：除夕晴冷至初二恐5度以下

債券ETF 跌深反彈

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
近一周債券ETF漲幅前十強
近一周債券ETF漲幅前十強

美國公債殖利率出現回落，帶動盤面上債券ETF價格跟著上演跌深反彈行情，根據CMoney統計至21日，平均101檔債券ETF近一周漲幅為1.08%，今年來跌幅收斂至0.3%，也讓債券ETF的211.05萬受益人跟著鬆了一口氣。

先前美債殖利率衝高，不少檔債券ETF價格紛紛破底。然受惠於PPI與CPI的增幅普遍低於預期，特別是超級核心服務CPI年增率從4.25%降至4.05%，創2023年12月以來新低，讓市場相信通膨後續有望持續下滑。

同時，聯準會理事華勒也樂觀認為通膨降持續降溫，2025年有望降息3-4次，鴿派言論帶動美債殖利率滑落。

近周槓桿型反彈一馬當先，元大美債20正2漲5.4%、國泰20年美債正2漲5.3%，不配息的元大零息超長美債漲幅也有3.3%、國泰20年美債+櫃U是國泰20年美債的美元級別ETF，因美元計價推升周漲2.8%，顯示投資人最愛的長天期美國公債跌深反彈最為明顯。

其餘周漲幅前十強還有凱基金融債20+漲2.01%、國泰A級科技債1.9%、中信低碳新興債1.84%、群益投資級科技債1.82%、復華能源債1.82%、台新美A公司債20+漲1.7%。

此外，債券ETF將再增添一檔新兵，追蹤富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數的台新特選IG債10+將於22日掛牌上櫃，規模為21.99億元，淨值為9.99元。

截至2024年10月底，追蹤指數到期殖利率為6.03%、指數平均票面利率為5.89%、指數存續期間12.2年。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

美媒：碧桂園預計2月與債權人達成債務重組協議

台新特選IG債10+ETF 1月22日上櫃掛牌交易

洛杉磯野火警示 專家：資產全押注房產不是好主意

資產配置太多債怎辦？專家「穩定不是暴富」：債息低不如轉季配00878+0056+00918

相關新聞

006208、00905他想趁下跌加碼！網友力挺「愈跌愈買」

市值型ETF長期來看通常跟隨大盤走勢持續向上，因此不少投資人會秉持「愈跌愈買」的投資理念，有新手好奇此作法是否正確，引來兩派議論，有網友點名006208、00905等好的標的就適合在跌價時加碼，但也有人建議不要一次梭哈，以利風險控管。

抱股過年 優選市值型ETF

春節台股封關日就在今（22）日，連休11日為台股史上第二長，而川普也已於台灣時間昨日凌晨1時重返白宮，其推動資本市場為主...

債券ETF 跌深反彈

美國公債殖利率出現回落，帶動盤面上債券ETF價格跟著上演跌深反彈行情，根據CMoney統計至21日，平均101檔債券ET...

重考生發票中千萬狂押00878？網瞥見0050跟006208嘆：真的沒意義

如果發票中了大獎，你會如何分配投資組合，是分散風險或全押寶某一檔？一名大二重考生近日分享她…

真的有人不知道一張等於1000股！存股哥新手班名詞解釋：00878+0056+00919季配息三檔能組月配

老手們多擔待點，因為真的有人不知道一張等於1000股...

00878、00919、0056…三檔每月加薪一萬需多少本金？ 鐵蛋：今年最低薪資漲4％你薪水有動嗎

年底了，鐵蛋來整理最新的數據，如果要達到月領一萬的股息，應該怎麼買？要買什麼？鐵蛋以我的持股00878、00919、0056為例...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。