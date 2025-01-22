006208、00905他想趁下跌加碼！網友力挺「愈跌愈買」

市值型ETF長期來看通常跟隨大盤走勢持續向上，因此不少投資人會秉持「愈跌愈買」的投資理念，有新手好奇此作法是否正確，引來兩派議論，有網友點名006208、00905等好的標的就適合在跌價時加碼，但也有人建議不要一次梭哈，以利風險控管。

一名網友在論壇Dcard發文，他自稱為股市投資一年半的新手，平時主要透過定期定額的方式投資ETF，標的多為006208及00905這類市值型ETF。他坦言，近期市場氣氛稍顯低迷，讓他產生了利用年終獎金額外加碼投資的念頭。然而，他也表達了自己的猶豫：「不知道適不適合這麼做，還是保持紀律，只定期定額買進就好？」

該貼文隨即引起眾多投資愛好者的回應，不少網友紛紛分享自己的經驗和看法。有部分網友認為，如果市價型ETF的基本面穩健，在市場下跌時加碼是一個良好的長期投資策略，特別是對於相信「長期看漲」的投資人。

網友們紛紛留言「好的標的當然有機會就可以再加碼，要分配好投入加碼資金，不用一次把子彈打光，若是判斷不好的話就穩定定期定額也很好，穩定投入長期持有最重要」、「市值型不用那麼煩惱，00905、006208去年初隨便買 放到現在都很賺吧」、「如果是006208、00757、00971會越跌越買」、「反正不是走短期，覺得價格可以就買」。

然而，也有人提醒投資新手，應謹慎評估自己的風險承受能力，並強調「紀律投資」的重要性，建議不應因短期市場波動而改變投資計畫，留言「沒人叫你all in，風險控管會不會？」、「還要看你資金配置，閒錢用不到可以丟，但我建議提高定期定額的上限會更好，新手存股要先讓自己處在有安全感的情況下你才有辦法持久」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。