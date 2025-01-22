00713是高股息ETF的定海神針！達人4數據分析「元老才有的底氣」：以報酬率決勝負

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說到台股ETF最最熱門的類型，毫無疑問肯定是高股息。台灣投資人對配息高殖利率真是有著異常的痴迷。高股息ETF數量多競爭超激烈，比配息的頻率、比配息的穩定度、更比現金股利和年化殖利率數字的高低。

高股息ETF人氣前三名是00878、0056和00919，都是百萬級的國民ETF，恐怖的是股東人數還在飛速增加。排在後面的00929和00940可說是月配難兄難弟，它們在2024年一度颳起旋風，但隨著配息金額下調，大批投資人選擇跳車。

元大台灣高息低（00713）上市以來績效不錯，也持續拉高配息金額和殖利率，再加上從年配息改季配息，納入收益平準金，一系列的努力漸漸打開知名度。

在高股息圈有好幾個噱頭會爆紅更快，例如月配、超低發行價、超高殖利率。而00713過去相對樸實，加上股價高讓一些小資族卻步。

好在成績不會騙人，經過七年時間，一步一腳印累積了35萬收益人，千億規模，甚至有最強高股息ETF的美稱。該漲時會漲、下跌時抗跌，配息長期穩定，殖利率也排在第一梯隊。

高股息ETF績效王00713到底厲害在哪裡？前陣子指數小改版又有什麼影響？又有多少人靠它實現平均月領10萬元，鼓勵的財富自由夢幻目標呢？將投信公開資料中抓出幾個重點整理成表格，來看一下小檔案吧。

去年11月，特選高息低波指數小改版，調升了成分股流動性檢驗標準，同時新增成分股市值前100大至少達到20檔。

不過根據元大投信說法，成分股本來就符合這些指標，因此對報酬、配息、週轉率等都不會有影響。簡單來說，最主打的項目是追求高現金鼓勵股票，同時降低波動度。

四樣實際數據，看看為什麼00713會被稱為最強高股息ETF

第一，現金鼓勵與殖利率。

00713上市後不論配息金額或殖利率，趨勢大致是持續向上調升。2024年更大幅刷新了自己的紀錄，年均殖利率來到誇張的9.51%。這很可能是高股息ETF配息大戰下的策略，存股族想必很開心。

不過缺點是容易把胃口養大，要知道純靠股息是無法達成這麼高的數字，看官網統計的近一年現金股息率也就4.4%。好在00713上市較久，過去成績好，老本累積的多，有底氣能維持不錯的配息。

第二，有多少人靠著存00713享受退休生活了呢？

剛剛說它2024年交出9.51%超高的年均殖利率，那得有資本利得加持才行，不一定年年能複製。我們保守一些，把歷年的成績做個平均，殖利率約是6.65%。

想要達成平均月領5萬元，得持有價值902萬元的00713；想平均月領10萬元，則要有1804萬元的部位。

以00713去年平均55.5元的股價做換算，實現月領10萬元的夢幻目標，手上要有326張。對照集保數據最樂觀的情況下，全臺灣共有226人達成，只佔所有投資人數的0.06%。

何況200張到400張這個區間，理論上越靠近400張人數越少，表上的統計還包含部分法人。

至於多數人是持有不到10張的小資族朋友，佔比將近90%，距離快樂領息開除老闆還很漫長。

第三，報酬率。

比起配息多寡、殖利率高低，報酬率才是決勝負的關鍵。

以ETF人氣排名第一的00878和排第二的0056當對手，可以發現00713十分強悍，在短中期明顯領先一截，高股息績效王真不是浪得虛名。

當然啦，有人可能會說那是老高股息ETF沒那麼厲害，新一代高股息同樣會長也抗跌，例如這兩年強勢崛起的00915和00918，不過它們上市時間偏短，可以多點耐心來觀察觀察。此外，就算加入市值型ETF的代表0050一起比拼，00713最近五年的表現也是伯仲之間，著實不容易。

第四，低波動。

00713寫在名字上的兩大特色，高息前面也聊了，還有一個是低波。

這部分可以觀察風險指標，夏普值是看能不能用越低的波動創造越高的報酬；β值是相對大盤的波動幅度，沒有絕對的好壞；標準差用來衡量基金績效波動的幅度。

這幾個數據顯示，00713的選股策略在控制波動上確實有一套，無論是針對投資標的價格波動度做評估，或利用最小變異數法配置權重，看來有起到效用。

如果跟另外兩大人氣高股息ETF相比，00713跟大盤的連動性更低，波動相對更小，在同時衡量風險與報酬的夏普值中勝出。

2023下半年月配ETF登上歷史舞臺，競爭激烈的高股息圈又是一輪大戰，比配息數字、比年化殖利率8%、9%、10%不稀奇，投資人看的是眼花繚亂，更容易一時意亂情迷。

但當海水漸漸退去，2024幾檔高股息ETF陷入困境，不少存股族意識到會漲才重要。不論高股息型、市值型或主題型，投資看的終究是總報酬。

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