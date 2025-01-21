重考生發票中千萬狂押00878？網瞥見0050跟006208嘆：真的沒意義

如果發票中了大獎，你會如何分配投資組合，是分散風險或全押寶某一檔？一名大二重考生分享她如果中了發票1千萬，打算先用新青安貸款買房，再將剩下的錢全投入00878（國泰永續高股息），然而有網友看到她還有入手0050（元大台灣50）跟006208（富邦台50），毫不留情批評「真的沒意義」。

原po於Dcard發文「如果發票中了1千萬」指出，跟男友至百貨公司吃完飯停車折抵完還要被收5元，只好安慰自己「如果這5元可以中獎1千萬也好」，接著便開始想像若中了1千萬要如何投規畫理財。

首先，她要用新青安買一棟價值900~1050萬的房子，拿出300萬去付房子的頭期款，其餘的700萬投00878複利滾存，5年後用息繳房貸。會選擇00878是因為覺得這檔股息可以領最多。

她透露每個月定期定額的部分還有0050跟006208，她坦言知道性質重複，但想說等大學畢業，再把0050投進006208就好。

文章底下有人留言質疑「要複利滾存怎麼會買高股息，應該買市值型才對，買006208就好」，原po則回應「當時想說，為了拿股息繳房貸，006208好像是半年配，00878季配比較好」。

其他人則建議「0050、006208、2330三選一，買一檔就好」、「感覺妳不懂大家的意思欸，本金這麼少還分那麼多標的真的沒意義，這樣我很難相信會理財⋯還是等著被割韭菜？」、「個人偏好0056、00878、00713 ，都說要繳房貸了，穩定都的每月現金流比較有彈性」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。