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真的有人不知道一張等於1000股！存股哥新手班名詞解釋：00878+0056+00919季配息三檔能組月配

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

給小白看的各種名詞解釋，當然是以我自己的角度去說明的，主要是讓你能夠快速理解好上手，我儘量把想到的都寫下來，也許對真的連開戶都還沒開的小白能有些幫助。

一張股票有一千股：

股票習慣以「張」為單位，而一張有一千股，你看到的股價是一股的股價，因此一張股票的總值就是用股價去乘1000。

零股：

當然如果你覺得一張一張的買比較吃力，也可以購買零股，從1股到999股都可以買。

存股：

就把它想成存錢，只不過是標的物改成股票，投到存錢筒的錢現在改成拿去買股票，一點一點累積的概念。

ETF：

存股的種類之一，它追蹤的是一籃子也許30或50支的股票，並不是單一個股，因為這籃子股票互有漲跌因此能達到分散風險的目的，有些籃子屬性穩健、有些屬性積極，就要看你喜歡什麼風格的ETF。

高股息：

ETF可以再向下區分，高股息型的籃子主要放的都是殖利率相對高的標的，其投資主要目的用來領股息或是創造現金流，目前市面上比較好的高股息殖利率大概在8%-10%。

市值型：

市值型籃子放的主要是台股市值高的標的，因此漲跌大概就是跟著大盤指數走，投資到主要目的是用來賺取價差，市值型的殖利率大概3%左右，比高股息低了不少，但成長性跟總報酬會比高股息多。

殖利率：

把它想成銀行的利率就會比較好理解，股票也會配息給你，但跟銀行利息不同的是，股票在配息後會扣除其本身股價的對應%數，舉例10塊錢的股票殖利率5%，除息交易日當天的股價就從9.5塊開始。

除息：

把股息分給你的這個動作就叫做除息，股息通常會在除息交易日的一個月後匯到你的帳戶。

除權：

有些個股會配股，把股票分給你的這個動作就叫做除權，實際拿到配股的時程通常會比現金股息再晚一些，大概一個多月之後。

填息（權）：

如果除息（權）後的股價可以漲回本身的價值，就叫填息，以剛剛10塊錢股票為例，假設除息後股價從9.5塊一路漲回10塊甚至11塊就是填息，相反一路往下跌到9塊或是8塊就是「貼息」，也就是你常聽到的「左手換右手」。

季配息：

顧名思義就是一季配息一次，目前有季配息的標的多為ETF，個股也有季配像是台積電。因此你可以利用不同季配月份的高股息，去組合出1-12月都可以領股息的組合，最簡單的就是00878+0056+00919。

月配息：

相較於季配息，也有月配息的ETF給你選擇，它自己本身就是1-12月每個月都配息，但不是說每個月配息它的股息就比較多，只是把總股息分散在每個月而已，像是00929、00940、00939就是月配。

以上是即將踏入存股世界的小白會遇到的一些名詞解釋，老手們多擔待點，因為真的有人不知道一張等於1000股，希望這篇對小白們能有點幫助嘍。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息

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