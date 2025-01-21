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00919買一張…存股很無聊、沒什麼變化！真星華：持續買進、長期持有

聯合新聞網／ 真星華的存股小天地
台股示意圖。路透
台股示意圖。路透

為什麼說存股很無聊？

投資或生活領域的各種事情，核心精神多半是一句話，例如：

存股領息投資法：持續買進、長期持有

價差投資法：低買高賣

準備國家考試：書至少唸三遍、拼命刷考古題

上面的各種一句話解壓縮展開之後，出現密密麻麻的知識與操作細節。好像電腦檔案的各層資料夾一樣，第一層（核心精神）下的第二層有好多子資料夾，子夾下的第三層又有一堆小資料夾。

經過一段時間，反覆運用學到的知識與操作細節，逐漸熟練後，慢慢的知識變成常識、操作細節變成順手動作，都是自然而然的事情，到後來，只記住核心精神就夠了。

就像現在很火的話題，要不要抱股過年(春節)？

近日看到很多分析，包括十幾天沒開盤、川普上任的政策變數等等看法。可是對於存股族的我來說，投資的核心精神是「持續買進、長期持有」，有閒錢就分散時間買進，過年不過年的影響微乎其微，操作方式沒有什麼改變，抱股過年是自然的事。

所以，存股真的很無聊，沒有什麼變化。

好啦，買一張00919，可以吧。

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

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