0050、006208太貴買不起？11檔「親民ETF」：00905是15元以下最強…排除台積電成分股它是冠軍

最近，我分享了一篇關於FT臺灣Smart（00905）不分配收益的文章，引起了熱烈討論！很多人對這檔ETF的表現很有興趣。

加上不少投資人反映，00915、00878、00919 這些發行價15元的ETF，經過2023至2024年的行情，股價紛紛上漲至20元以上，讓許多人感到「價格太高，難以下手」，有沒有更平價的選擇？稀飯認為00905是可以考慮的，特別整理了11檔20元以下ETF的2024年績效，供大家參考。

00905在20元以下的ETF績效排名第一

⠀

在這11檔ETF中，00905的表現最為突出！它的發行價僅10元，在2024年12月31日淨值已達 13.83元，含息報酬率高達39.9%，位居20元以下小資ETF的績效榜首！

第二名為中信台灣智慧50（00912），年度報酬率為31.8%。上述兩檔是唯二績效突破30%的ETF。

相比之下，表現墊底的台新永續高股息（00936），年度報酬僅 0.5%，與00905、00912差距顯著。

扣除台積電後的績效比較

⠀

以追蹤中小型公司為主的台新永續高股息（00936），2024年表現相對平淡，這主要受限於台積電的「獨秀行情」。

台積電在2024年以84.35%的驚人漲幅成為市場焦點，加權指數漲幅31.7%，其中台積電就強勢拉升加權指數28.4%的漲幅。

然而，其餘股票的總貢獻僅占3.3%，導致其他公司表現普遍低迷，尤其是中小型股，進一步壓抑了00936的績效。

台積電獨撐大局，讓高含積的ETF成為最大贏家。例如：元大台灣50（0050）和富邦台50（006208）持有台積電比例超過50%，因此在2024年的績效表現中遙遙領先。

然而，台股市場並非僅依賴台積電一檔股票，未來也不可能永遠倚賴其「獨撐大局」的情況。

稀飯進一步統計排除台積電後的績效，結果顯示，00905、00922和00850三檔ETF的還原報酬反而更加亮眼！00905扣除台積電，其他持股貢獻14.1%的報酬，還原報酬約20.3%。不重壓單一個股，也能有好表現，更能展現其選股的優勢。

00905的選股方式

00905 採用「最佳化複製法」追蹤「特選Smart多因子指數」，以市值為基礎，結合品質、價值、動能 三大投資因子，篩選具備成長潛力及穩定獲利能力的優質股票。不僅讓整體波動更接近大盤，且有望創造出優於大盤的超額報酬。

00905的持股分布

經過層層篩選後，00905的持股分佈以半導體產業為主，占比43.83%，電子零組件占8.28%、其他電子占8.08%。

前十大持股依權重分別為台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、台達電（2308）、廣達（2382）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、中華電（2412）、嘉澤（3533）及長榮航（2618）。

00905的股價低於15元，入手負擔不大，卻能有效累積張數，對於預算有限的投資人來說，十分友善。此外，00905的整體表現在2024年甚至優於大盤指數，用小資金就能共享台灣大盤的成長紅利。

相比之下，稀飯認為0050、006208的主要風險在於台積電的持股比重過高。雖然台積電上漲時，確實能帶來可觀收益，但在下跌時，波動影響也更大。

而00905這類型的ETF，因台積電占比接近加權指數，能有效分散個股風險。

正如社群上常說：「00905是15元以下ETF的好選擇之一」，不論是資金有限的初學者，還是想布局大盤概念的投資人，00905都可以列入觀察清單哦！

◎本文內容已獲要不要來點稀飯套餐授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。