「00713+00915」1月領息20萬！艾比「目前帳面虧損沒影響」：放5年勝率86%

00713股息轉入帳戶改到台銀，00915改到彰銀，一年就可省下匯費80元，不無小補。

股息我會部分留存，部分拿來回買00915，00915目前持有90張，目標100張，買滿後會再來買我前陣子新持有的標的。

ETF的股息，其實就是經理人幫我們做價差、收集成分股股息（這部分稱為54C）、以及拿大家的本金（也就是平準金）配息給你。

以這次00713配息為例、有68%是資本利得（也就是經理人幫我們賣股票做價差），有7%是股利所得（也就是54C）、有25%是平準金（也就是大家的本金）；其中的54C，如果超過2萬元會被課二代健保（税率2.11%）。這次因為00713的54C佔比極低，所以我沒有被扣二代健保。

也就是說，我們拿到的股息，其實不全是股息。有更大的部分是本金、是經理人幫我們賣股票賺的錢錢。

順帶一提，「股票報酬=股息+資本利得（價差）」也就是說，投資股票，股息不應該是唯一重點，資本利得也是股票報酬的一部分。

目前我的00713+00915帳面是虧損的，但其實這兩個月以來，我還是可以全心投入在準備考試中。

原因就是它們即便近期股價疲弱不振，但因為擁有低波特性，所以它們即使有在做股票質押，我的整戶維持率依然控制在安全範圍內。

所以我這兩個月依然可以不看盤，依然可以早睡早起，依然可以當個自律仔去健身養生，依然可以專心讀書。

以前有寫過文章，我認為的長期投資，應該至少要5年。文章內有引用大仁哥的資料，長期投資台股5年的勝率約86%，投資10年勝率98%，20年以上勝率更是100%。

從我去年年初從正二轉換到00713+00915也才一年時間。所以對我來說，時間還早，還不到見勝負的時候。

也就是說，我認為目前帳面的虧損只是一時的而已，我並不會太在意，也不會因此而中斷持續買進。

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