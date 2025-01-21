快訊

天有異象？嘉義6.4強震南部天空驚現「一道白光」 氣象署曝原因

橫店漂泊12年 演員沈凱「1分鐘」爆紅夢一場

川普簽署大量行政命令 美國人民調有支持嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

「00713+00915」1月領息20萬！艾比「目前帳面虧損沒影響」：放5年勝率86%

聯合新聞網／ 林艾比
台股示意圖／中央社
台股示意圖／中央社

00713股息轉入帳戶改到台銀，00915改到彰銀，一年就可省下匯費80元，不無小補。

股息我會部分留存，部分拿來回買00915，00915目前持有90張，目標100張，買滿後會再來買我前陣子新持有的標的。

ETF的股息，其實就是經理人幫我們做價差、收集成分股股息（這部分稱為54C）、以及拿大家的本金（也就是平準金）配息給你。

以這次00713配息為例、有68%是資本利得（也就是經理人幫我們賣股票做價差），有7%是股利所得（也就是54C）、有25%是平準金（也就是大家的本金）；其中的54C，如果超過2萬元會被課二代健保（税率2.11%）。這次因為00713的54C佔比極低，所以我沒有被扣二代健保。

也就是說，我們拿到的股息，其實不全是股息。有更大的部分是本金、是經理人幫我們賣股票賺的錢錢。

順帶一提，「股票報酬=股息+資本利得（價差）」也就是說，投資股票，股息不應該是唯一重點，資本利得也是股票報酬的一部分。

目前我的00713+00915帳面是虧損的，但其實這兩個月以來，我還是可以全心投入在準備考試中。

原因就是它們即便近期股價疲弱不振，但因為擁有低波特性，所以它們即使有在做股票質押，我的整戶維持率依然控制在安全範圍內。

所以我這兩個月依然可以不看盤，依然可以早睡早起，依然可以當個自律仔去健身養生，依然可以專心讀書。

以前有寫過文章，我認為的長期投資，應該至少要5年。文章內有引用大仁哥的資料，長期投資台股5年的勝率約86%，投資10年勝率98%，20年以上勝率更是100%。

從我去年年初從正二轉換到00713+00915也才一年時間。所以對我來說，時間還早，還不到見勝負的時候。

也就是說，我認為目前帳面的虧損只是一時的而已，我並不會太在意，也不會因此而中斷持續買進。

◎本文內容已獲林艾比授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

資產配置太多債怎辦？專家「穩定不是暴富」：債息低不如轉季配00878+0056+00918

台股明封關...抱股過年或換紅包？稀飯「以歷史數據分析勝率8成」：是存股族好選擇

黃仁勳直言「台股創新高只是剛開始」！ 網：老黃知道緯創（3231）股價委屈了？

科技業主管反而超容易失業？過來人曝「每年都戰戰兢兢」：養成3習慣保持競爭力

相關新聞

00919買一張…存股很無聊、沒什麼變化！真星華：持續買進、長期持有

投資的核心精神是「持續買進、長期持有」，有閒錢就分散時間買進，過年不過年的影響微乎其微，操作方式沒有什麼改變，抱股過年是自然的事。

0050、006208太貴買不起？11檔「親民ETF」：00905是15元以下最強…排除台積電成分股它是冠軍

最近，我分享了一篇關於FT臺灣Smart（00905）不分配收益的文章，引起了熱烈討論！

「00713+00915」1月領息20萬！艾比「目前帳面虧損沒影響」：放5年勝率86%

我會持續長期投資00713+00915

價差0050、006208更激進就00757！ 小車「年終獎金怎買」：0056、00878、00919領息這三檔產業夠分散

不缺現金流，財商觀念強大，能撐得住股價大起大落的朋友，市值型ETF是績效稍好的選擇。0050、006208追蹤台股前五十大公司，與大盤連動性高，加上57.89%的高含「積」（台積電）比例，持有既能分散風險，又能參與護國神山的成長，其中006208的總管理費比0050少，以追蹤同樣選股邏輯而言，會更划算些。

資產配置太多債怎辦？專家「穩定不是暴富」：債息低不如轉季配00878+0056+00918

債券買多了怎麼辦？ 最近有些網友問的問題中，碰到這樣的問題：泰北哥，我買了太多的債券，結果目前已經越負越多，應該怎麼辦？

美股ETF 夯 錢潮湧進

近一周整體股票型ETF續獲276.2億美元大額資金淨流入，資金集中流入美國市場、獲218億美元資金流入，其餘亞洲、日本、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。