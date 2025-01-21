00878、00919、0056…三檔每月加薪一萬需多少本金？ 鐵蛋：今年最低薪資漲4％你薪水有動嗎

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聯合新聞網／ 鐵蛋存錢日記
台股示意圖／中央社
台股示意圖／中央社

＊原文發文時間為2024年12月17日

大家好，你的鐵蛋又來了！

年底了，鐵蛋來整理最新的數據，如果要達到月領一萬的股息，應該怎麼買？要買什麼？鐵蛋以我的持股00878、00919、0056為例：

看一下國民ETF 00878的今年配息數據

2024年2月：0.4元

2024年5月：0.51元

2024年8月：0.55元

2024年11月：0.55元

今年配息2.01元，以股價22.1元來計算，年均股利率9%，股價震動不大，配得穩是他的一大利器。

以最近一次配息0.55元來算，若要達到季領1萬元，需要18.2張，成本約需40.2萬。

再來鐵蛋的第二高息持股 00919今年配息數據

2024年3月：0.66元

2024年6月：0.7元

2024年9月：0.72元

2024年12月：0.72元

今年配息2.8元，以股價23.89元來計算，年均股利率11%，高股息之王，配得多也配得穩。

以最近一次配息0.72元來算，若要達到季領1萬元，需要13.9張，成本約需33.3萬。

最後是高股息老大哥 0056今年配息數據

2024年1月：0.7元

2024年4月：0.79元

2024年7月：1.07元

2024年10月：1.07元

今年配息3.63元，以股價36.48元來計算，年均股利率9.9%，元老級的ETF，改季配之後的表現，非常亮眼！

以最近一次配息1.07元來計算，若要達到季領1萬元，需要9.4張，成本約需34.3萬。

自組月月配組合，1~12月每個月領息，成本需要107.8萬

鐵蛋在今年初計算過這三檔要達到月配一萬，需要多少本金？當時需要156.5萬。七月也計算過一次，當時需要121.1萬。今年底計算，所需成本又降了！

2025年1月1日起，最低時薪及月薪都漲了4%，如果你的薪水還沒被漲，不如現在就用投資幫自己加薪吧！一年後一定會大大感謝現在的自己的...

◎本文內容已獲 鐵蛋存錢日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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