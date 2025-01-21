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年化配息率8.16% 00953B 第四次配息維持新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

首檔票面利率鎖定6%以上的00953B群益優選非投等債ETF將在2月13日進行第四次配息，根據投信官網資料顯示，本次預計每股配發0.07元。ETF理財達人表示，00953B是少數ETF中配息金額維持新高的，若以1月20日收盤價換算，預估年化配息率約8.16%，優於多數ETF的配息水準，此外前三次也都順利填息。

00953B將於2月13日除息，收益配發日為3月12日，想參與00953B第四次領息的投資人，最後買進日為2月12日。

ETF理財達人指出，有別於一般債券ETF，00953B之所以配息維持新高，在於其追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，據信評與信用利差給予各成份券權重，債券信評為B-至BB+，票面利率在6%以上(含)，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。

ETF理財達人表示，隨著降息循環啟動，利率偏下行走勢，將持續有利債券價格走升，其中非投資等級債券更是受惠，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

市場法人表示，聯準會後續將放緩降息步伐，使得市場對後續降息預期明顯降溫，市場對於降息預期雖反覆改變，但非投等債表現仍相對穩健突出，川普政策與降息預期或仍有變化，但在非投等債基本面展望持穩下，其後續表現仍不看淡。

市場法人指出，面對降息，投資人最需要的就是鎖高息、低波動的投資工具，債券ETF就是其中之選，觀察各類固定收益商品從停止升息以及展開降息以來表現，非投等債表現優於其他固定收益商品。特別是全球資金匯集、聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投等債ETF更是首選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF 降息

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