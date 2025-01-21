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價差0050、006208更激進就00757！ 小車「年終獎金怎買」：0056、00878、00919領息這三檔產業夠分散

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

年終獎金買什麼？

最近大家的年終獎金陸續進帳，正在煩惱要買什麼標的嗎？今天小車來分享自己的想法：

價差派，成長型ETF賺資本利得

不缺現金流，財商觀念強大，能撐得住股價大起大落的朋友，市值型ETF是績效稍好的選擇。0050、006208追蹤台股前五十大公司，與大盤連動性高，加上57.89%的高含「積」（台積電）比例，持有既能分散風險，又能參與護國神山的成長，其中006208的總管理費比0050少，以追蹤同樣選股邏輯而言，會更划算些。

心臟更大顆的朋友，也可以考慮追蹤美股那斯達克NASDAQ-100指數的富邦NASDAQ（00662），該指數即納入納斯達克證交所掛牌上市公司裡，市值前100大的企業。斯達克是美國是現在世界上第二大的證券交易所，在那掛牌上市的公司以高科技公司為主。

還有另一檔更激進的統一FANG+（00757），

追蹤NYSE FANG+ Index，成分股只有10檔，採平均權重制，每檔約占10%。以美股6檔核心的科技尖牙股Meta(Facebook)、Apple、Amazon、Netflix、Alphabet(Google)及Microsoft為當然成份股，再搭配指數公司透過市值、日成交均值、股價營收比與近一年營收成長率規則綜合評比篩選出其餘4檔成分股組成。

不過無論是台股大盤型ETF，或是美股科技主題ETF，價格都在不斷創歷史新高，居高思危，若要買進，最好採每月「定期定額」方式分散買進，避免all in，以免股價下挫時無銀彈加碼。

股利流派，該買金融股還是高股息ETF？

喜歡領股利的朋友，面對金融股與高股息ETF該如何抉擇呢？小車認為仍以「殖利率」來作為篩選標準。

金融股

1.兆豐金

114年EPS 2.35元，與113年EPS差不多，

估計約配1.8元，抓配1.5現金，0.3股票，

買一張股利為1.5×1,000+30×38（保守抓兆豐金股價）=2640

殖利率2640 ÷38700（一張兆豐金的價格） × 100%=6.8%

2.合庫金

114年EPS 1.26元，抓盈餘分配率85%，

約配1.1元，估配0.8現金，0.3股票，

買一張股利為0.8×1,000+30×24（保守抓合庫金股價）=1,520

殖利率1,520÷24300 （一張合庫金的價格） × 100%=6.25%

3.華南金

114年EPS 1.68元，抓盈餘分配率85%，

約配現金1.4元，

殖利率1.4÷27.25×100%=5.1%

4.第一金

114年EPS 1.81元，抓盈餘分配率70%，

約配1.3元，估配1現金，0.3股票，

買一張股利為1×1,000+30×27 （保守抓第一金股價）=1,810

殖利率1,810÷27600 （一張第一金的價格） × 100%=6.6%

高股息ETF

0056

近四期季配息0.79、1.07、1.07、1.07，共配4元，殖利率4÷35.52 ×100%=11.3%

2.00878

近四期季配息0.4、0.51、0.55、0.55，共配2.01元，殖利率2.01÷22.15 ×100%=9%

3.00919

近四期季配息0.66、0.7、0.72、0.72，共配2.8元，殖利率2.8÷23.04 ×100%=12.1%

小車買金融的原則，賣配股還原殖利率要有7%才買，純現金殖利率5%以上，四檔只有華南金合格，但純以現金殖利率而言，市面上高股息ETF超過5%的比比皆是，也不用硬買金融股。

即便高股息ETF價格下修，導致剛買的前三年會有賺股息賠價差的可能（其實金融股也會），但長期領息的報酬率依然勝過金融股不少。

至於面對高股息ETF降息潮，我們可以挑配息穩定的ETF，如0056、00878、00919都沒有降息，且成分股產業分配跨足電子、金融、傳產，風險比單壓某一類股的ETF分散，面對震盪以及配息能力也較佳。

高股息ETF自2023年7月起價格隨AI成分股漲了一大波，近期雖有修正，不過仍有下探空間，因此買進方式也是和成長型ETF一樣，採每月「定期定額」方式分散買進，避免all in，導致股價下挫時無銀彈加碼。

以上想法，分享給大家！

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 006208富邦台50 00757統一FANG+ 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 2880華南金 2886兆豐金 合庫金 金融股

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