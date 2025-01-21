資產配置太多債怎辦？專家「穩定不是暴富」：債息低不如轉季配00878+0056+00918

債券買多了怎麼辦？

最近有些網友問的問題中，碰到這樣的問題：泰北哥，我買了太多的債券，結果目前已經越負越多，應該怎麼辦？

我們先來看，為什麼會這樣？通常這樣的原因，不是網友完全沒做功課，沒做功課就不會去買債券，但當初買債券時，有可能是看到網路上一些專家說：美國政府公債每降息1%，淨值會有16%以上的漲幅，這段大家應該不陌生。

那時普遍認為未來的一年，也就是今年2025年，會有多次的降息，隨便估降個2%，那妥妥的32%淨值價差，於是有人重壓美國公債，期待一次翻身，而專家的推波助瀾，也讓你認定這一定是真的。

時至今日，最近又出現新的影片，專家又告訴你，現在快到低點了，不要賣反而應該買，甚至有一位告訴你3年後，再來看對帳單。

我們先來看，假設3年後真的漲了，同樣的3年，不管你是市值派或高股息派的，3年的時間，都可以賺取相當的報酬，為何為了債券，苦等3年？

那如果3年後，美國政府有可能為了負債太多，景氣好要升息，又不敢升太多，降息又怕通膨，那會不會3年後仍然是現在的利率？而美國政府公債那很少的債息，可能讓你3年的報酬都慘不忍睹！

所以，今天要來談談股債配置的概念，到底是什麼？是不是每個人都應該有債，才是對的？

以下是我個人的見解及經驗，跟一般學術派的理論未必相同，甚至於相違背，僅供參考！

1、資產在一定數量內，不需配置太多債券：

除了這幾年，因為高通膨的關係，債券才有5~6%（公司債），美國公債（政府債）也沒這麼多，當通膨問題解決後，債息會回復到非常低的水準，所以，要先認清投資債券原始的目的是什麼？

大部分市場的共識是：因為股票漲跌幅太大，當有股災時，透過債券有債息收入且跌幅相對小的概念，讓你的資產不要劇烈波動。

那我們來看，假設你的投資額不高（這每個人標準不同），我訂的標準是1000萬內，在這個標準下，你可以選擇不買債券或一點點。

那1000萬內的資產配置應該怎麼做？1000萬內，可以選擇什麼呢？

（1)來個高股息季季配的組合，像0056+00878+00919，當然這不是唯一的組合，可以選擇非常多。把00919換成00713，00915，00918都可以。

（2)平衡型基金：全部買平衡型基金也可以，但不是一次allin，看清楚！用目前基金平台的逢低加碼的工具（類似超底王等），既有股息領，平衡型裡面股債就幫你配置好，你不需要太懂，每個月領息。

但本金成長快慢要看股市好不好，長期報酬是正向的。你不要期待高報酬，這是一種穩定的投資，不是可以讓你暴富的投資，也相當適合退休族。

(3)投資等級債及非投資等級債：注意這部分我沒有列入美國公債，只有公司債，請看清楚。

投資等級債約5~6%年殖利率，非投資等級債約8%年殖利率，但選擇不要有C級債券的。

​想要多一點報酬怎麼辦？加一點市值型的ETF或者股票型高報酬的基金（無息），但聽到投資基金，大部分的人都會回一句，基金不熟，然後就放棄了！

你不理財，財不理你，這句話應該聽過吧！不熟不要投資沒錯，但不熟可以先學習，又沒叫你不熟就直接投入，對吧？

但如果你是市值派的熱衷信仰者，1000萬全放在市值型，很顯然有點多了，真的發生金融海嘯時，會很心慌。有幾個辦法，你可以搭配(1)或(2)項或(3)項，我認為走市值型是必須找一些保障。

當然，有人的做法是少少投個幾百萬，反正漲跌影響也不大，但投入的多寡，影響的是你資產的增長。很多人說，投資有幾十％的成長，一問才知道，只用可能1/10或1/5資產去投資而已，那只能讓你有小確幸而已，並不是長期該有的投資策略！

2、那資產超過1000萬以上的呢？

當投資額大時，假設妳只投高股息，股息超過90多萬時，再加上本身所得稅級距較高的人，開始面臨要課稅很多的問題，辛辛苦苦一年的成果，很大一部分要捐給國家，可能不太願意，捐了心裡也鬱悶很久。

這時候要了解，哪一些是不用扣稅的，海外型基金：股票型及債券型或平衡型都免稅（只要投資在海外市場的都算，與註冊地無關)，但還是有上限，現在好像是提高到750萬。

如果投資額度大，選擇就很有彈性，你可以先將核心投資策略定出來，哪一些當作你的主要的收入來源，舉個例：假設你有資產3000萬，你可以有一些放在可以固定領息的標的，當作你的主要收入，像高股息或高息平衡型基金，這些不一定總報酬是很高的，但大部分的時間裡，股價的波動相對穩定，且有一些股息可收。

基本收入你可以訂一個標準，例如：訂每月10萬，一年120萬，那我們大概算一下，大概用2000萬來規劃，每年5~8%，可以有100~160萬，便可以達成。

那還有剩下的1000萬，你就可以放在報酬較高的地方，如市值型股票(台股及美股都可以)，高報酬的股票型基金(無息的)，這一些標的，可能股市好的時候，產生數十%的報酬，也是可能的。

結論：

儘管資產配置-股債平衡這句話聽得爛了，但真的要自己配置時，大部分的人不是手足無措，不然就是一路走到黑(不管對錯一路到底），不是全部去買高股息就是全跑去買市值型（今年太熱)，很多人是高股息降息後全轉過去，並聲稱太晚發現了，這是我看到很多已擁有大資產人的問題。

要知道方向是否走的正確？一種是：理財很多年，用同一個模式，獲利已成常態，那也許可以繼續堅持。

另外一種是：常增加自己的財商，並用表格統計自己相關資產的增減，並隨著財商的增加，每年可以檢討策略的優略，謙卑學習的心，可以讓自己在這條路走的比較久！

◎本文內容已獲泰北哥聊財經授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。