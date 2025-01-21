凱基兩檔ETF DR泰國掛牌

經濟日報／ 何佩儒
凱基證券在泰國推出兩檔DR，圖左起泰國期交所總裁Rinjai Chakornpipat、泰國交易所總裁Asadej Kongsiri、凱基投信董事長丁紹曾、凱基證券泰國總經理林志宏。凱基投信／提供
凱基證券在泰國推出兩檔DR，圖左起泰國期交所總裁Rinjai Chakornpipat、泰國交易所總裁Asadej Kongsiri、凱基投信董事長丁紹曾、凱基證券泰國總經理林志宏。凱基投信／提供

台灣力求成為亞洲資產管理中心，金管會去年9月推出五大計畫，推動台灣資產管理國際化發展，凱基金控響應政府「打造亞洲資產管理中心」政策，凱基證券（泰國）17日成功發行連結凱基優選台灣AI 50 ETF （00952）與凱基台灣優選高股息30 ETF （00915）的DR在泰國證交所掛牌，凱基投信董事長丁紹曾親赴泰國舉行敲鐘儀式，以實際行動力挺政策。

丁紹曾表示，台灣經濟穩健，過去五年GDP複合年增率達3.7%，躍居亞洲四小龍之冠；MSCI台股複合報酬率在2020~2024的五年間達18.0%；同一時期的MSCI美股複合報酬率則是14.7%，台股是全球主要股市中報酬率唯一媲美美股市場者，推升台股對外國投資者的吸引力；透過連結掛牌台股的ETF，為看好台股市場的外國投資者，打開方便投資的大門。

丁紹曾指出，近年台灣成為全球ETF成長最快的市場之一，截至2024年12月31日為止，台灣ETF的總規模已超過6.6兆元，較2023年底增長69%；受益人數超過1,400萬人，也較2023年增長60%，顯見ETF已成為台股市場的人氣商品，有愈來愈多投資人透過ETF參與台股市場。統計台股股票型ETF規模在2024年增加逾1.3兆元，受益人數躍增430萬人。

台股ETF蓬勃發展的背後，有流動性佳、持股公開透明，以及交易門檻低等多項優勢加持，其中高股息ETF絕對是台股ETF市場不容忽視的要角。

丁紹曾說明，台股擁有傲視全球市場的現金股利殖利率，2025年雖企業獲利成長趨緩但仍有雙位數成長，預計現金股利殖利率將下修，但高股息ETF現金股利殖利率的合理期望值依然可望有5~8%水準，在全球主要市場中仍相當具競爭力。

為了讓外國投資人也能分享台股趨勢紅利，凱基證券（泰國）推出兩檔存託憑證（Depository receipt, DR），一檔連結至00915，另一檔則是連結至00952，兩者皆使用1：1的轉換比率，泰國投資人能以泰銖在泰國交易所申購這兩檔存託憑證，參與投資商機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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