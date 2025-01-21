美股ETF 夯 錢潮湧進

近一周整體股票型ETF續獲276.2億美元大額資金淨流入，資金集中流入美國市場、獲218億美元資金流入，其餘亞洲、日本、歐洲與中國市場分別獲16.9億、4.8億、4.6億與2.0億美元淨流入。

美國12月核心CPI增幅放緩、聯準會理事華勒也樂觀認為通膨將持續降溫，舒緩投資人對於聯準會降息步調受限疑慮，加以美國六大銀行業財報或財測展望報喜，推升美股走強引領全球股市上漲。

富蘭克林證券投顧表示，眾所矚目的川普2.0正式揭開序幕，投資人從其就職演說推敲其百日新政的施政藍圖，並從中尋找投資方向，預期美國資產將穩居主流，看好川普支持的放寬監管、加速美國能源開採及出口、減稅等政策將有利美國經濟及企業獲利，有利美股及美國非投資等級債前景，但川普傾向將關稅武器化來處理美國貿易逆差、非法移民及毒品問題，則是市場波動來源，建議投資人掌握「美國優先、防禦波動、多元分散」策略，建構金蛇年投資組合。

核心配置部分，美國就業市場穩健但並未過熱，預期2025年聯準會將放慢降息速度但不至於改變方向，隨著債券收益率墊高增添投資吸引力，建議以美國平衡型及複合債券型基金為核心，網羅收益、聯準會降息行情並防禦股市波動，並增持美國非投資等級債參與川普2.0行情；股市策略部分，川普2.0正式登場，預期美國經濟及企業獲利維持穩健，美股漲勢有望從科技七雄擴大至其他股票及產業，看好創新科技／科技、美國小型股／公用事業／基礎建設產業。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎指出，近期儘管市場揣測川普政府政策方向，使得美股走勢顛簸，不過就修正幅度來看屬於正常範圍。整體而言，隨著市場對於川普政策的不確定性陸續反應，加上美國經濟數據穩健，企業獲利穩步增長，加上川普政策並不只有關稅，還有其他有利美國的政策，且AI熱潮的延續也有助持續吸引資金進駐美國市場，故對於美股表現仍正向看待。產業方面，看好科技（軟體股）、非核心消費、金融等類股表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。