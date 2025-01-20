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長期指數化投資＝賭30年後的成敗？ 達人：是無數個短期持續做出決定

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

看到網上有人在說長期指數化投資就是長放30年後才知道結果，這樣等於是在賭市場未來30年的報酬。

這裡先不探討實際長期投資是分成很多次投入和提領，並不會只看其中30年而已這點。

對於只有短線思惟，非得要想到今天明天或下個月怎麼樣的人來說，其實可以換個方式想。

長期持有，其實並不是放了不管去賭30年後的結果，而是在每個當下的短期，去決定這筆資金是要買進持有，還是賣出空手。

在無法預測短期漲跌，長期而言上漲的機率又比較大的情況下，每個短期都決定有閒錢買進或繼續持有，是勝率和期望值較高的作法。

長期投資，其實就是無數個，相對合理的短線決定所最終帶來的結果。因為是多個合理決定的長期累積，因此有很高機率贏過長期空手或短線進出。

所以指數化投資並不是在賭30年的報酬，而是持續作出勝率比較高的選擇。你每天或很短時間就在進出或常空手，最後也會累積成一個長期的結果，而且有很高的機率輸給長期持有。

◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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