009800、009802、009803…三檔市值型ETF齊發！ 專家：皆10元發行好入手易參與市場

市場即將迎來3檔市值型產品。首先是已結束募集、即將掛牌交易的中信NASDAQETF（009800）；緊接著農曆年過後，富邦（009802）與保德信（009803）即將開始募集台股市值型ETF，成分股都是50檔，但並非純市值型，而是加入其他選股因子的特殊市值型產品。前述3檔上市價格都是10元，相對容易入手，有興趣的版友可以留意。

這3檔新產品，版主最感興趣的是009800，畢竟這一檔是純市值型，而且所追蹤的NASDAQ 100指數有比較長的優質歷史績效可供參考。同樣追蹤NASDAQ 100指數的00662，2016年上市至今大約9年，股價從甫上市時的20元，飆漲至目前大約90元，績效亮眼。可以合理預期，009800也應該能有不錯的表現。

009802與009803屬於加入其他選股因子的特殊市值型產品，未來績效如何無法確定，因此版主持保留態度。目前台股的特殊市值型產品當中，00692、00905、00850的績效不錯，2024年全年報酬率都能贏過大盤（但落後純市值型的0050與006208）。如果009802與009803未來的績效能贏過（或至少貼近）大盤，也不失為存股好標的，畢竟10元的上市價，非常容易入手。

版主很建議台股與美股同時配置，橫跨兩個市場才能有效降低風險。美股四大指數（標普五百、那斯達克、費城半導體、道瓊），最穩健的是標普五百，投資屬性積極的可以配置那斯達克。009800上市價格僅10元，有興趣投資美股純市值型ETF的版友可以多留意。

很多投資人青睞的00924屬於特殊市值型。

對比同為追蹤NASDAQ 100指數的00662與009800，009800的優勢在於保管費略低於00662，因此009800的長期績效有機會略高於00662。

版主常想，如果有投信願意發行同為追蹤台灣50指數的ETF，且發行價格10元、內扣費用再降低一點，應該會吸引很多收入不高的上班族投資吧。

本文非業配文，版主周遭有人問起這3檔，因此簡單提供意見。

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