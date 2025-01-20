台灣有300檔ETF會比挑股票省事？ 肥羊：如操盤手甘願領薪水卻不自己當沖

【股市爆料同學會．金融股肥羊】

優式資本每年搞當沖賺24億，平均每個操盤手每年賺5000萬，問題來了，優式資本的操盤手為何甘願領200萬的年薪，而不是自己出來搞當沖賺5000萬呢，因為優式資本壟斷了最關鍵的技術，操盤手只要一離開優式資本，就會立刻完蛋，最關鍵的技術是啥呢？

1.高性能的電腦硬體，以微秒為單位的網路線，這種高科技設備，不是一般人能夠負擔的起

2.專業電腦工程師，負責維修軟體，一般人沒錢請資訊人員設計最新的當沖程式，市售的當沖程式，都是過期貨

3.優式資本可以讓操盤手賠1億，還面不改色，頂多開除而已，正常人賠個100萬，已經拿條繩子，準備掛在樹上囉

賭公司的錢，賺自己的獎金，這是操盤手無法離開優式資本的最大原因，習慣被優式資本圈養的操盤手，註定一輩子無法獨立，目前許多人喜歡炒ETF，我就問兩個問題

1.你以後有辦法離開ETF獨立嗎，還是你打算被ETF操縱一輩子呢

2.台灣有300檔ETF，你知道如何挑選哪一檔ETF嗎，挑ETF會比挑股票省事嗎

握有關鍵技術者，握有天下，失去關鍵技術者，註定一輩子受制於人，就如同優式資本的操盤手，凡事都受制於優式資本，肥羊王是做大事業的人，不可能受制於任何人，也不可能聽命於任何ETF

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