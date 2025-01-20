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00927等4檔台股ETF本周除息 留意最後買進日

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
本周（1/20~1/24）將除息之台股ETF。（資料來源：CMoney、2025/01/17）
本周（1/20~1/24）將除息之台股ETF。（資料來源：CMoney、2025/01/17）

1月份除息的台股ETF已多於在1/16、1/17除息，隨著時間靠近農曆春節假期，還有4檔台股ETF將在1/22農曆年前封關日或1/21除息，其中，將在封關日除息的台股ETF有群益半導體收益（00927）、永豐台灣ESG（00888）、永豐ESG低碳高息（00930），欲參與除息的投資人，要留意最晚在1/21收盤前買進，00904新光臺灣半導體30則是在1/21除息。

財富管理專家表示，觀察這4檔將除息的台股ETF，00927、00904都是訴求布局於半導體產業的ETF，00888、00930則在選股流程中納入ESG概念。配息頻次來看，00927、00888、00904皆屬季配息產品，00930則採雙月配。

財富管理專家說，值得留意的是，這4檔中人氣最旺、受益人數達79,669人的00927群益半導體收益本次每單位(預估)配發金額為0.37元，單期殖利率近2.05%。00927的追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數，藉由指數精準篩選出獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業，一次滿足投資人既想掌握半導體產業成長行情，也想兼顧收益來源之雙重需求。

群益半導體收益ETF(00927)經理人謝明志表示，近期台股雖受市場觀望川普上任之政策臆測，及鄰近春節長假等因素影響下，觀望氣氛較濃，進而壓抑股市表現，不過整體來看，台灣目前大多數產業仍處向上景氣爬坡循環，引領全球科技趨勢之AI發展亦如火如荼，隨著AI應用逐步落地、相關需求殷切下，台灣因擁有完整的半導體聚落，且在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，自晶圓代工、委外封測到設備商雨露均霑，產業成長性看好，建議投資人不妨透過台股半導體ETF來把握行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00904新光臺灣半導體30 00927群益台灣半導體收益ETF ETF 除息

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