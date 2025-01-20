黃仁勳離台別哭！「這檔ETF」除息後打92折甜甜價來了　看好輝達、博通快跟上

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於週日清晨快閃離開台灣，本次來台短短66小時，再度掀起旋風，所到之處吸引大批人潮，讓不少來不及遇到「乾爹」的粉絲們忍不住感到失落。理財專家勸慰，與其追星不如好好將黃仁勳帶來的「錢」潮好好握在手中，過往質疑人工智慧（AI）是泡沫的聲音已逐漸消散，確認是新一輪成長周期，民眾若想跟上趨勢，除了投資AI霸主輝達以外，聲勢直逼輝達的博通也要留意，兩者分別主打GPU與ASIC，但不論誰輸誰贏，都得向護國神山台積電（2330）下單。

「若嫌棄買美股太麻煩，不如直接投資整理好的ETF，還可以分散風險！」理財專家舉例，國泰費城半導體（00830）、兆豐洲際半導體ETF（00911）成分股都含有輝達及博通，其中又以00830兩者占比逾22%較多，另也持有台積電、AMD及ASML等台灣人都熟悉的半導體股票，3年來含息報酬率已超過5成，且目前經保費只要0.41%，是經保費最低的半導體主題ETF，適合定期定額長期投入，如今又逢除息後的甜甜價，投資人可趁機布局。

國泰費城半導體（00830）已於上週五（17日）除息3.96元，打破掛牌以來新高，當天即持續朝填息邁進，收盤價44.25元，若以除息前（16日）收盤價47.78元計算，等同於打了92折，股價來到相對親民的位置；而00911則則半年配息制，但此次公告2025年上半年不配息。

上週五（17）日共有多達57檔ETF進行除息，包括股票型24檔、債券型33檔，其中共有11檔年化報酬率超過7%，包括國泰股利精選30（00701）、元大高股息（0056）、富邦特選高股息30（00900）、中信特選金融（00917）、國泰費城半導體（00830）、中信中國高股息（00882）、中信台灣智慧50（00912）、國泰北美科技（00770）、凱基美國非投等債（00945B）、國泰投資級公司債（00725B）、國泰新興投等債（00726B）。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。