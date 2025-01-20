抱股過年？近十年新春開盤漲率高！伊森：首選0050、006208、0052…市值型或台積電概念ETF

農曆年關將近，許多投資人心裡都冒出同樣的疑問：「該不該抱股過年？還是空手度過這個長假比較安心？」事實上，回顧過去十年數據，春節後開盤的上漲機率竟高達80%，市場常常帶來驚喜的「紅包行情」！如果投資人也在猶豫，不妨跟著伊森這份攻略看看，哪些風險值得我們注意，哪些策略與ETF能讓你在新春開市後拔得頭籌，迎來滿滿的開年好彩頭！

近十年新春開盤後漲率高！

資料來源：伊森團隊整理

根據近十年台灣加權指數在農曆年前後的表現統計，數據顯示市場在此期間具有明顯的季節性特徵。從封關前5日開始，加權指數平均上漲0.20%，上漲機率達70%。而開紅盤後的表現更為亮眼，1日平均漲幅達1.03%，上漲機率高達80%；5日內平均漲幅擴大至1.80%，上漲機率更提升至90%；20日內的平均漲幅則為2.64%，上漲機率維持在80%。

從歷年數據觀察，指數在開紅盤後的表現多數強勁，例如2023年，開紅盤後1日漲幅達3.76%，後5日更大漲4.48%；然而也有例外年份，如2020年受到疫情影響，開紅盤後首日重挫5.75%。整體來看，加權指數在農曆年假期前後的走勢，短期表現具備較高的上漲機率，特別是在封關前的布局以及開紅盤後的交易策略，常成為投資者關注的重點。

台股漲勢關鍵在美國科技股財報表現

不過今年在川普重返執政的狀態下，1/19就將迎來川普的就職典禮，後續對於政策的不確定性下降，重點將回歸到美國超級財報週的表現，尤其美國科技股財報又在台股封關後密集公佈，市場法人預估標普 500 整體企業獲利 YoY+7.5%，大致上我們可以透過上圖了解美國股市基本面仍維持逐季震盪走高，美國經濟成長優於其他地區。

而本週美國各大金融巨頭財報已經率先公布，總結來看，美國四大投行（摩根大通、高盛、花旗、富國銀行）全數優於預期，顯然他們對2025年的看法仍維持樂觀向好，這部分能給我們的啟示就是，企業端的活動並沒有因為地緣政治或利率環境而被「全面嚴重壓抑」。

各銀行沒有釋放「大規模衰退」的訊號，也沒有釋放「通貨膨脹將要嚴重復燃」的訊號，但不約而同的各大投行都在為各種可能性做好準備，比如增強資本、擴大非利息收入、控制壞帳水準等，企業們對經濟的變化是很敏感的，景氣好壞從他們的眼中會更好的看出來變化，現在看來景氣不會過熱也不會過冷，沒有市場所想的這麼糟糕悲觀。。

最後把這些綜合起來，似乎就更能期待美國接下來超級財報周科技巨頭的表現，只要展望夠好，相信能引領台股走出較好的走勢。

新春紅包首選市值型或台積電概念ETF

那對投資人最重要的是，如果我要參與紅包行情，該從哪些ETF下手才好，這裡其實很簡單，若美股最終由科技股領軍向上衝刺，則台積電作為現在AI產業鏈最重要的一環必然不會缺席。

順著這樣的脈絡來想，投資台股市值型ETF或是含積量高的ETF都會是好的選擇，從上表來看，可以發現持有台積電最多的幾檔ETF，大部分都是市值型ETF，其中比較特別的應當是富邦科技（0052）與元大電子（0053），兩檔ETF是以一籃子電子股為選股邏輯，相較於金融、傳產等長期股價表現相對穩定等產業，著重於基本面表現良好，營收動能題材多元的國內科技類股。投資人若想參與紅包行情，可以用上述兩檔ETF搭配傳統大盤ETF，除了掌握台積電行情，也能搭上電子股的優秀長期報酬。

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