第一金（2892）今年配息少說1.25元？ 存股哥：00878、00915、00713…高股息近期表現不佳免太擔心

第一金（2892）日前公告去年EPS 1.81元為近10年新高，如果配發率以近2年約70%計，今年配息少說1.25元，如期配發的話股息1.25元將會是近5年新高，金融股去年業績普遍都不錯，今年走勢可期！ 尤其是對金融股權重高的ETF，像是00878（22.95%）、00915（28.51%）、00713（21.35%）、可能會比較有利些，除了對股價穩定有幫助外，股息更是一波重要的活水，近期高股息表現不佳的狀況，真的不用太過擔心。

我持有第一金67張，成本12.28，帳面賺103萬（+125%），這一兩年就可以靠配股將成本壓到11開頭，這不是平白無故得到的，而是長期持有、股息再投入的成果，我相信存股長投絕對可以帶來豐厚的報酬。

最近很多老鐵跟我說他們存股存到信心動搖，結果都只持有不到3年而已，要知道巴菲特的長期持有是10年，因為他說過一句你我都知道的至理名言，「如果你沒有辦法持有至少10年，那你連10分鐘都不要持有」。

我常分享以前存第一金的歷程，我存到第五年時還在賠錢，因為當年遇到TRF股災，金融股全都慘不忍睹，後面還有慶富案、還有2020新冠疫情，我想正常人遇到這些事早就放棄了吧，但我不想當正常人，我要當很厲害的人。

好在我堅持超過十年，而且還把第一金的使用說明書翻到最後一頁，就跟許多武林秘笈一樣，最後一頁還被黏住大家都沒有發現，那就是「股票質押」。

第一金就是超強的質押神股，股價穩定加上配股，維持率根本不太會掉，就算2022年我的維持率基本在190%以上，加上「大到不能倒」五個大字加持，拿這種超優質標的去質押，每天都可以安心睡覺。

雖然近年存股主流已逐漸從金融股轉換成高股息，但金融股還是有其優勢存在，它可以讓你的資產波動更平穩些，當然如果你金融股跟高股息同時持有的話我認為威力更強。

因為兩者可以互補彼此的缺點，高股息拉高現金流、金融股提升防禦力，再把兩個同時拿去質押，創造出來的現金流威力更是驚人！

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