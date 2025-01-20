債券ETF 迎大多頭行情

市場預期聯準會2025年延續降息格局，債市有多頭行情。投信法人表示，由於美國經濟依舊強勁，投資級債券發行人信用風險有望維持在相對低位，另一方面，中長天期債券存續期間長，未來若市場利率走低，相對短天期債券具資本利得優勢，漲升行情值得期待，建議優先布局10年期以上BBB美元投資等級公司債券ETF，掌握債市大行情。

台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF（00980B）研究團隊表示，就流動性而言，債券ETF較佳，尤其在報價時更佳，而單一債券大多都是法人、金融機構等在進行交易，相對流動性較差；就標的多元性來看，債券ETF是由一籃子債券組成，並可挑選不同主題，當中若有少數債券出現違約時，對整體影響也會比較有限，反之，單一債券因為無分散標的，面臨的違約風險將大於債券ETF；在到期日方面，債券有「到期日」，當到期日時債券發行者必須還給債券持有人本金，而債券ETF則不會有到期的情況，因為債券ETF會像股票ETF的再平衡一樣，ETF會調整持債組合，更具投資效益。

台新投信分析，投資級公司債具有三大優勢，第一，低風險性：除美債外，高評級公司債被視為全球最安全的債券之一，因為信用評等高，降低違約風險，對於尋求穩定和低風險投資的人來說，是重要優勢；第二，可預期的利息收入：高評級公司債提供固定的利息支付，投資人可以預期「透明穩定的現金流」；第三，避險工具：在經濟不確定或市場波動時期，美債與高評級公司債常被視為避險工具，可以幫助投資人在股市下跌或其他投資風險增加時提供資產保護力。

大華投等美債15Y+ETF經理人郭修誠指出，聯準會今年來降息步調可能偏慢，會讓債券發生資本利得的時間延後。建議債券投資人應回歸債券提供固定收益的本質，在妥善控管風險的前提下，選擇票面利率較高的投資級債券獲取債息報酬。大華投等美債15Y+ETF追蹤指數首創篩選票面利率前10%債券，讓投組的流動性在降息環境下相對穩健且分散，同時聚焦美國發行、平均信用評等BBB的投資等級長天期債券。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。