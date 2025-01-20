ETF除息潮 20%一日填息

元月是ETF熱門除息時間，共計有82檔除息，在已經除息ETF中，超過兩成上演一日填息；而本周將是農曆年前的最後參與ETF除息機會，將有12檔陸續除息，除新光臺灣半導體30在21日外，其餘如群益ESG投等債20+（00937B）、永豐ESG低碳高息等11檔都22日除息。

從配息率表現來看，半年配的永豐美國500大配息殖利率為5.5%。季配的依序為群益半導體收益2.04%、群益投資級電信債1.43%、群益投資級金融債1.41%、群益投資級科技債1.37%、永豐台灣ESG為1.32%、第一金金融債10+為1.05%、新光臺灣半導體30為0.8%、群益道瓊美國地產0.5%。雙月配的永豐ESG低碳高息1.06%。月配的群益ESG投等債20+為0.5%、永豐ESG銀行債15+為0.4%。

觀察元月已除息的70檔ETF中，15檔已經填息，占比約21.4%，如復華台灣科技優息、元大台灣價值高息、中信優先金融債、中信成長高股息、復華公司債A3、群益優選非投等債、台新永續高息中小、台新美A公司債20+、中信新興亞洲債、國泰優選非投等債、野村趨勢動能高息、兆豐電子高息等權、富邦臺灣優質高息、台新美元銀行債、復華次順位金融債。除群益優選非投等債是四天填息外，其餘都是一天填息。

美國強勁的就業數據令市場對聯準會降息預期進一步消退，引發美股指數短線震盪。展望後市，永豐美國500大經理人林永祥指出，隨著美股財報周即將登場，將陸續公布美國企業2024年第4季的營收表現。根據FactSet預估，S&P 500指數企業2024年第4季獲利有望年增近12%，若財報結果符合市場預期，企業獲利成長將成為美股指數的重要推動力。

群益投信表示，儘管市場關注川普上任是否再掀關稅戰，然全球科技發展趨勢未變，尤以AI發展最受矚目，不改台灣電子產業供應鏈受惠狀況，轉單效益仍可期待，特別是台灣因擁有完整的半導體聚落，且在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，自晶圓代工、委外封測到設備商雨露均霑，加上IC設計族群庫存健康，營收重回成長循環，對半導體產業皆屬利多。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。