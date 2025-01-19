00878慘綠…新手抱129股問「該賣嗎」 內行教戰：存股族記好口訣

ETF是不少投資新手的好朋友，以定期定額的方式投入，能夠同時享受股息與價差賺取獲利。不過近日一名女網友表示，手上正有129股的國泰永續高股息（00878），因目前顯示虧損，也好奇是否該賣出止損。貼文曝光後，一票網友勸她「繼續放」。

原PO在Dcard發文指出，「請問00878都一直是負的正常嗎？該賠錢賣還是留著，目前已經把定期定額停了，剩下006208（富邦台50）」。根據原PO貼出的截圖可以看到，她的00878目前129股，成交均價23.15元，以17日收盤價21.99元計算，已虧損5.25％，約新台幣157元。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「才多少錢，這樣就停扣」、「129股在那叫什麼」、「妳不適合玩股票」、「哪來的韭菜，笑死」、「妳以為股票只會漲是不是？這樣就停定期定額，我真心推薦妳銀行定存」、「價格低的時候不買，神操作」。

也有網友建議，「存股要不就定期定額，不然就是平常存錢等殺盤往下撿，存股族口訣：『買綠不買紅』，金字塔買法往下攤平降低成本，給妳參考。定期定額買起來就是在長期波段上下的平均值，投資股票就是耐心和心理素質」、「看起來才剛買沒多久，每個人都有剛入門的時候，別氣餒，妳只是不知道妳在幹嘛，所以不夠堅定去購買這個產品」、「我猜妳剛開始沒多久，放個三個月回來看看」、「投資沒有分多少錢，願意及早開始就很有遠見了，以後本業收入增加再加大力度投資更好」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。